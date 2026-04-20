‘Kumar oynayan Trump yalnızlaşacak, rüzgar İran’dan esiyor’

“Trump’ın esas hedefi İran'ı ekonomik açıdan zayıflatmak. Aslında bu müzakereler nihai bir anlaşmayla şekillenmeyince ABD'nin önünde iki seçenek kalmıştı. Bunlardan ilki hiçbir şey yapmamak ikincisi ise Hark Adası'nı ya da diğer belirlenen noktaları işgal etmekti. Bu işgalin de amacı İran'ı petrol kaynaklarından mahrum bırakmaktı. Şimdi aslında orta bir yolu tercih etti. Yani hiçbir şey yapmamakla en üst perdeden hamle yapmanın ortasını bulmaya çalıştı ve bu ablukayı devreye soktu Donald Trump. Amaç elbette Hürmüz'den çıkan gemileri ve İran'a gıda maddeleri ile temel yaşam malzemelerinin girişini engellemek. Daha sonra da bu krizleri derinleştirerek bir rejim değişikliği yapmayı hedefliyordu. Ancak İran yaptırıma, petrol ambargolarına, ablukalara şerbetli bir ülke. İran İslam Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana zaten yaptırımlarla karşılaşıyor. Öyle ki direniş ekseni gibi tıpkı bir direniş ekonomisi kavramı İran'da çokça yaygındır. Ben İran'a dört kez gittim. Son gittiğimde neredeyse bir aya yakın kaldım. Özellikle bu ‘direniş ekonomisi’ meselesini oradaki düşünce kuruluşlarıyla konuşmuştum. Örneğin Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmanın ardından İranlılar 2.3 milyon varil petrolü yurt dışına göndermeye başlamışlardı Hürmüz üzerinden. Daha sonra ABD Başkanı Trump bu anlaşmayı yırtıp çöpe attı. Bir anda İranlıların günlük sevk ettikleri petrol 400 bine kadar düştü. Yani inanılmaz büyük bir düşüş yaşandı burada. Sonrasında İran bu sorunu aştı. Şimdi de yine gelinen noktada benzer bir tabloya şahitlik edebileceğimizi düşünüyorum. İran bu savaş başladığında 28 Şubat'ta zaten öncesinde çok akıllıca bir hamle yaptı. Çok sayıda petrolü zaten Asya açıklarına doğru göndermişti. Tahminlere göre 120 milyon varil petrol şu anda Çin, Malezya açıklarında bekler vaziyette. Bu da bize savaş başladıktan sonra 1 milyon varil gönderebilen İran’ın en az 6 ay dayanabilecek kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor. İran buna dayanabilir peki ya ABD'nin Asya'daki müttefikleri, Güney Kore, Japonya dayanabilecek mi? Avrupalı ortaklar ile Körfez de aynı şekilde. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, jet yakıtlarının tükeneceğinden ve ilerleyen dönemde bu süreç böyle devam ederse Avrupa'dan uçak kalkmayabileceğinden bahsediyor. Öte yandan birçok Körfez ülkesi ‘Hürmüz’ü kullanmayız, farklı bir limanı kullanırız’ diyor. Suudiler, çölden bir petrol haplı yaptılar ancak evleri tetikte bekleyen bir de Husi'ler var. İranlılar da ‘Daha Babülmendep devreye girmedi’ diyor. Donald Trump burada aslında çok büyük bir kumar oynuyor. Ortaklarının buna dayanma kapasitesi çok az. Bütün analistler Trump için risklere işaret ediyor. Yönetim değişikliği meselesini zaten artık fazla konuşmaya bile gerek duymuyorum. Bu Donald Trump'ın bir gündüz rüyası. Son zamanlarda Trump’ın kendisi de vazgeçti. Trump, Hamaney’in yerine Mücteba Hamaney’in gelmesini dahi rejim değişikliği olarak algılıyor. Daha önce sertlik yanlısı olmakla eleştirdiği Devrim Muhafızları’nın artan rolüne ‘Makul insanlar’ demeye başladı.”