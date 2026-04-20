Katar'da uluslararası uçuşlar kademeli olarak yeniden başlıyor

Katar Havacılık Otoritesi'nin duyurusuna göre yabancı havayolları, Doha Hamad Havalimanı'ndaki uçuşlarına kademeli olarak yeniden başlıyor. 20.04.2026, Sputnik Türkiye

Katar Sivil Havacılık Otoritesi (QCAA) tarafından yapılan açıklamaya göre, yabancı havayolları Doha’daki Hamad Havalimanı’na (HIA) iniş ve kalkışlarını kademeli şekilde yeniden başlatacak.Bu karar, ilgili tüm ulusal kurumlarla koordineli şekilde yapılan kapsamlı bir değerlendirmenin ardından alındı. Amaç, en yüksek düzeyde operasyonel hazır bulunuşluğu sağlamak.Yetkililer, tüm uçuşların uluslararası kabul görmüş en üst düzey güvenlik standartlarına göre gerçekleştirileceğini vurguladı. Yolcuların ve havacılık personelinin korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi.Geçici kapanışın ardından ilk adımMart ayı başında QCAA sınırlı kapasiteyle kısmi bir hava seyrüseferi başlatmıştı. Bu adım daha çok yolcu tahliyesi, geri dönüş ve kargo uçuşlarını desteklemek içindi.Bu süreçte sadece Katar Havayolları sınırlı tahliye uçuşları düzenledi. İlk sefer, 7 Mart’ta Doha’dan Londra, Paris, Madrid, Roma ve Frankfurt’a yapıldı. Bu uçuşlara yalnızca aksaklıklardan etkilenen yolcular için ön tahsisle izin verildi.QCAA’nın bu duyurusu, Katar Havayolları’nın 16 Haziran’dan itibaren 150’den fazla destinasyona uçuş açacağını duyurmasından sadece günler sonra geldi. Yaz tarifesi 15 Eylül’e kadar geçerli olacağı bildirildi.Geçen yıl Hamad Havalimanı’ndan 54.3 milyon yolcu geçti. Ağustos ayı, 5 milyonu aşan yolcu sayısıyla havalimanının en yoğun ayı olarak kayıtlara geçti. 2025’te ise havalimanında 282.975 uçak iniş ve kalkışı gerçekleştirildi.

