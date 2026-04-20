Kanye West’in Avrupa turnesi krizde: Konserler birer birer iptal ediliyor

Kanye West’in Avrupa turnesi krizde: Konserler birer birer iptal ediliyor

ABD'li rapçi Kanye West'in Avrupa turnesi, antisemitik açıklamaları nedeniyle art arda gelen iptallerle belirsizliğe sürüklendi.

2026-04-20T10:02+0300

2026-04-20T10:02+0300

2026-04-20T10:02+0300

ABD’li rapçi Kanye West’in Avrupa turnesi, farklı ülkelerde alınan iptal ve yasak kararları nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Polonya ve İsviçre’de planlanan konserlerin iptal edilmesiyle birlikte turnenin geleceği tartışma konusu oldu.İsviçre’de FC Basel, Haziran ayında St Jakob-Park’ta yapılması planlanan konser için yapılan başvuruyu reddetti. Kulüp sözcüsü, kararın kurumun değerleri doğrultusunda alındığını belirterek, “Bu bağlamda söz konusu sanatçıya platform sağlayamayız” açıklamasında bulundu.Polonya’da ise Chorzów kentindeki Silezya Stadyumu, 19 Haziran’da yapılması planlanan konserin iptal edildiğini duyurdu. Kararın, ülkenin kültür bakanlığının sanatçının ülkeye girişini engelleme girişimiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.Polonya Kültür Bakanı Marta Cienkowska, West’in “Nazizmi teşvik eden söylemlerinin Polonya’nın değerleriyle açıkça çeliştiğini” belirtti. Daha önce Fransa’nın Marsilya kentinde planlanan konser de yerel yetkililerin tepkisi üzerine ertelenmişti. İngiltere ise West’in Londra’daki Wireless Festivali’ne katılımını engellemiş, bu nedenle festival tamamen iptal edilmişti.Tüm bu gelişmelerin ardından West’in Avrupa turnesinde geriye yalnızca Türkiye, Hollanda, İtalya, Madrid ve Portekiz duraklarının kaldığı bildirildi.Sanatçı, geçmişte Nazi ideolojisine övgü içeren açıklamaları, Adolf Hitler hakkında kullandığı ifadeler ve gamalı haç sembollü ürünler satması nedeniyle yoğun tepki çekmişti.West, Ocak ayında verdiği bir ilanda antisemit olmadığını savunmuş ve Yahudi halkını sevdiğini belirtmişti. Daha önce de özür mesajları paylaşan sanatçı, antisemitik söylemlerini bipolar-1 bozukluğuna bağlı “manik bir dönemle” ilişkilendirmişti.

Sputnik Türkiye

