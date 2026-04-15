Kanye West’e Avrupa’da tepki büyüyor: İngiltere yasağı sonrası Fransa konseri ertelendi
Antisemitik açıklamaları nedeniyle tartışmaların odağında olan Kanye West, Fransa’daki konserini erteledi. Paris yönetimi konseri engellemeyi değerlendirirken... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T10:42+0300
Ünlü şarkıcı Kanye West, Fransa’nın Marsilya kentinde vermeyi planladığı konseri erteleme kararı aldı. Sanatçı, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Dikkatli değerlendirmelerin ardından Marsilya’daki konserimi ileri bir tarihe erteleme kararı aldım” ifadelerini kullandı.West, Fransa İçişleri Bakanlığı’nın konseri engellemek için harekete geçtiği yönünde haberlerin çıkmasının ardından bu açıklamayı yaptı. Fransız yetkililerin, rapçinin geçmişte yaptığı antisemitik açıklamalar nedeniyle 11 Haziran’da Velodrome Stadyumu’nda planlanan konseri iptal etmek için “tüm seçenekleri değerlendirdiği” belirtildi.West’in açıklamaları Avrupa’da geniş tepki çekerken, İngiltere geçen hafta rapçinin ülkeye girişini yasaklamıştı. Bu kararın ardından Londra’daki Wireless Festivali’nin iptal edilmiş ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, West’in sahne almasını “endişe verici” olarak nitelendirmişti.Fransa 'tüm seçenekleri değerlendiriyor'Kanye West geçen ay, 11 yıl aranın ardından Avrupa'da konser vereceğini açıklamıştı. Ünlü rapçinin Avrupa turu kapsamında Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor. İngiltere'nin ardından Fransa da konserini iptal etmeyi düşünürken Hollanda'da ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada West'in ülkeye girişinin şu aşamada yasaklanmasının gündemde olmadığı belirtildi. Marsilya Belediye Başkanı Benoît Payan da West’in kentte sahne almasına karşı çıkarak, “Nefret söylemini ve Nazizmi teşvik edenlere Marsilya’da yer yok” açıklamasında bulundu.Geçmişte Adolf Hitler’e yönelik övgü içeren açıklamalarıyla tepki çeken West, 2025 yılında “Heil Hitler” adlı bir şarkı yayımlamış, eser büyük platformlarda yasaklanmıştı. Sanatçı daha sonra sözleri nedeniyle pişmanlık duyduğunu ifade etmişti.
