https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/istanbulda-uyusturucu-saticilarina-yonelik-operasyon-16-zanli-tutuklandi-1105165354.html

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 16 zanlı tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 16 zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satılarına yönelik operasyon kapsamında 16 zanlı tutuklandı. 20.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-20T23:47+0300

2026-04-20T23:47+0300

2026-04-20T23:47+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul

uyuşturucu

uyuşturucu satıcısı

operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_399c1362741400f8d10f6ecb88ae2030.jpg

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesi amacıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.Soruşturma kapsamında 17 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüphelinin yakalanmasının ardından 1 zanlı daha gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 20 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 18'i tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, 16 şüphelinin tutuklanmasına 4 zanlının ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, operasyon