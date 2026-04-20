İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Başsavcılıktan 'failin ölmediği ve olay yerinden yaralı halde kaçırıldığı' iddiasına yanıt
Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da meydana gelen silahlı saldırının failiyle ilgili iddialar üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırının ardından 'failin ölmediği ve yaralı şekilde olay yerinden kaçırıldığına' ilişkin iddialara yanıt veren bir açıklama yaptı.Açıklamada, başsavcılıkça yapılan olay yeri incelemesinde failin olay yerinde hayatını kaybettiğinin belirlendiği, ardından kolluk kuvvetleri gözetiminde Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi.Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
22:54 20.04.2026
Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da meydana gelen silahlı saldırının failiyle ilgili iddialar üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Söz konusu olay akabinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan olay yeri incelemesi neticesinde failin olay yerinde eks olduğu tespit edilmiş ve failin klasik otopsisi yapılmak üzere kolluk kuvvetleri gözetiminde Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna nakledilmiştir.

Günün nöbetçi Cumhuriyet savcısının katılımıyla gerçekleştirilen otopsi işlemleri neticesinde defin ruhsatı düzenlenerek otopsi işlemleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda, şahsın ölmediğine dair yayılan haberler gerçeği yansıtmamakta olup, dosyanın tarafı olan mağdur, müşteki ve vekillerinin dosyada yer alan ölü muayene ve otopsi işlemlerine dair fotoğraf ve görüntüleri inceleme yetkilerinin bulunduğu hususu da sabittir.

Ayrıca halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak mahiyette yanıltıcı bilgiyi yayan kişilerle alakalı olarak Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca adli soruşturmalar başlatılmıştır. Asılsız haber ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, olaya ilişkin kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan resmi açıklamaların takip edilmesi hususu önem arz etmektedir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
Bakan Tekin’den okul güvenliği açıklaması: 'En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz'
