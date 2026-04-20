İslam Memiş: 2030 yılı için planlanan 'Büyük Reset' operasyonu öne çekildi
08:34 20.04.2026 (güncellendi: 08:38 20.04.2026)
Piyasalar uzmanı İslam Memiş, ABD-İsrail-İran savaşıyla sürekli dalgalanan piyasalar konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Memiş "Büyük Resetlemeyi 2030 yılında planlıyorlardı, öne çektiler" ifadelerini kullandı.
ABD-İsrail-İran savaşı, 15 günlük ateşkese girmesine rağmen altın, petrol ve dolar fiyatları yapılan açıklamalarla sürekli dalgalanmaya devam ediyor.
A Habere bağlanan İslam Memiş "2026 yılı paradan para kazanma değil, varlığını koruma yılıdır" ifadelerini kullandı. Memiş'in dikkat çeken açıklamaları:
"Piyasaları bilerek ve isteyerek manipüle etmeye devam ediyorlar, görüntü o. Bu yıl sonuna kadar sanırım devam ettirecekler bu manipülasyon piyasasını"
"Kesinlikle Büyük Resetlemeyi 2030 yılında planlıyorlardı, öne çektiler. Bu savaşı bilerek ve isteyerek çıkartan sistem, bir noktada küresel piyasaları, küçük yatırımcıları, büyük balinaları adeta soyuyor"
"Çin'de 4 aylık bir rezerv olduğu söyleniyor, Avrupa ülkelerinde ise 4 haftalık bir rezerv olduğu belirtiliyor. Zaman ne kadar çok daralırsa İran'a karşı tepkileri o kadar çoğaltacak bir Amerika var karşımızda"
"2024 yılında dünyada dolaşan rezerv paranın yüzde 80'i dolardı. Bu oran 2025 yılında yüzde 46'ya kadar geriledi. Dolardan uzaklaşan bir dünya var karşımızda"
"Dijital paraya geçmek için enflasyonu bilerek ve isteyerek kalıcı bir şekilde patlatmanız lazım. Merkez bankalarının çoğu zaten dijital paralarını hazırladı, sadece açıklanması kaldı"
"2026 yılında parasını koruyabilen kazanmış sayılacak. Fiyata değil miktara odaklanan, malına sahip çıkan her yatırımcı kazançlı çıkacak ancak hamle yapan maalesef kaybedecek"
"Söz konusu varlıklar ve alın teri birikimi olunca bence artık Türkiye'ye dönüş vakti geldi. Türkiye bölgesel anlamda bu süreçten biraz daha güçlü çıkıyor"
"Piyasaları bilerek ve isteyerek manipüle etmeye devam ediyorlar. Cuma günü Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar seviyesinin altını test etmişti ancak Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatılacağı haberleriyle birlikte yüzde 4'lük bir yükseliş yaşandı. Bu dengesiz fiyatlama aslında trilyon dolarların buhar olduğu bir süreci bize yaşatıyor"
"Aslında büyük resetlemeyi 2030 yılında planlıyorlardı ancak bunu erkene çektiler. Bu savaşı bilerek ve isteyerek çıkartan sistem, küresel piyasaları ve küçük yatırımcıları adeta soyuyor. Önce savaş çıkarıyorlar, sonra enflasyonu patlatıyorlar ve ardından 'Büyük Reset' dediğimiz dijital paralara geçiş dönemini başlatıyorlar"
"Pandemi sürecinde insanları eve kapattılar, borçlandırdılar ve sonra kazandıkları parayı onlara geri verdiler. Bugün ise jeopolitik durumlar üzerinden kimseye hesap soramadığınız bir 'yasal soygun' süreci yaşıyoruz. Pazarın ayarlarıyla ne kadar çok oynarsanız, dünyada karşılığı bir o kadar acı olur."
Memiş, özellikle Çin Yuanı ve Rus Rublesi'nin 2026 yılında en çok konuşulacak para birimleri olacağını öngörüyor.