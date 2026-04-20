CENTCOM: İran bayraklı ticari Touska gemisini ele geçirdik
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran'a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını açıklamıştı.
Trump, sosyal medya hesabından dün paylaşım yapmıştı. İran bayraklı Touska adlı kargo gemisinin ABD'nin 'deniz ablukasını aşmaya çalıştığını' kaydeden Trump, ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance'nin Umman Körfezi'nde Touska'nın durması için uyarıda bulunduğunu belirtmişti.ABD Merkez Komutanlığı bu sabah olayın görüntüsünü paylaştı. CENTCOM videoyla birlikte şu açıklamayı yaptı:
Trump, sosyal medya hesabından dün paylaşım yapmıştı. İran bayraklı Touska adlı kargo gemisinin ABD’nin 'deniz ablukasını aşmaya çalıştığını' kaydeden Trump, ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance’nin Umman Körfezi'nde Touska’nın durması için uyarıda bulunduğunu belirtmişti.
"ABD Deniz Piyadeleri, USS Tripoli amfibi hücum gemisinden helikopterle ayrılarak Arabian Sea üzerinden ilerledi ve M/V Touska gemisine çıkarma yaparak gemiyi ele geçirdi.
Deniz piyadeleri, 19 Nisan’da İran bayraklı gemiye halatla iniş yöntemiyle çıktı.
Bu operasyon, USS Spruance güdümlü füze destroyerinin, ABD güçlerinin altı saat boyunca yaptığı uyarılara uymayan ticari geminin itiş sistemini devre dışı bırakmasının ardından gerçekleştirildi."