İran hava sahasını açtı: Tahran'dan uçuşlar bugün başlıyor
İran hava sahasını açtı: Tahran'dan uçuşlar bugün başlıyor
İran, hava sahasının doğu bölümünü uluslararası transit uçuşlara kısmen yeniden açtığını duyurdu. Açıklama, İran Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapıldı. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T16:38+0300
2026-04-20T16:38+0300
2026-04-20T16:38+0300
İran Sivil Havacılık Otoritesi, yaptığı açıklamada “İran hava sahasının doğu kesimindeki hava koridorlarının uluslararası transit uçuşlara açıldığını” bildirdi. Ateşkeste ikinci tur muammasıSöz konusu karar, bölgedeki ateşkes süreçleriyle aynı döneme denk geldi. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 7-8 Nisan gecesi yürürlüğe giren iki haftalık ateşkesin yanı sıra, Lübnan’da perşembe gecesi başlayan 10 günlük ayrı bir ateşkes süreci devam ediyor ancak İran tarafının ikinci tur müzakereler için heyet gönderip göndermeyeceği henüz bilinmiyor.
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, tahran, ortadoğu, haberler
i̇ran, tahran, ortadoğu, haberler
İran hava sahasını açtı: Tahran'dan uçuşlar bugün başlıyor
İran, hava sahasının doğu bölümünü uluslararası transit uçuşlara kısmen yeniden açtığını duyurdu. Açıklama, İran Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapıldı.
İran Sivil Havacılık Otoritesi, yaptığı açıklamada “İran hava sahasının doğu kesimindeki hava koridorlarının uluslararası transit uçuşlara açıldığını” bildirdi.
İran ayrıca başkent Tahran’daki iki ana havalimanında
uçuşların yeniden başladığını açıkladı. Bunlar İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı ve Mehrabad Havalimanı olarak duyuruldu.
Ateşkeste ikinci tur muamması
Söz konusu karar, bölgedeki ateşkes süreçleriyle aynı döneme denk geldi. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 7-8 Nisan gecesi yürürlüğe giren iki haftalık ateşkesin yanı sıra, Lübnan’da perşembe gecesi başlayan 10 günlük ayrı bir ateşkes süreci devam ediyor ancak İran tarafının ikinci tur müzakereler için heyet gönderip göndermeyeceği henüz bilinmiyor.