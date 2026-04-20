https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/iran-hava-sahasini-acti-tahrandan-ucuslar-bugun-basliyor-1105159199.html
İran hava sahasını açtı: Tahran'dan uçuşlar bugün başlıyor
İran hava sahasını açtı: Tahran'dan uçuşlar bugün başlıyor
İran, hava sahasının doğu bölümünü uluslararası transit uçuşlara kısmen yeniden açtığını duyurdu. Açıklama, İran Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapıldı.
2026-04-20T16:38+0300
2026-04-20T16:38+0300
İran Sivil Havacılık Otoritesi, yaptığı açıklamada “İran hava sahasının doğu kesimindeki hava koridorlarının uluslararası transit uçuşlara açıldığını” bildirdi. Ateşkeste ikinci tur muammasıSöz konusu karar, bölgedeki ateşkes süreçleriyle aynı döneme denk geldi. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 7-8 Nisan gecesi yürürlüğe giren iki haftalık ateşkesin yanı sıra, Lübnan’da perşembe gecesi başlayan 10 günlük ayrı bir ateşkes süreci devam ediyor ancak İran tarafının ikinci tur müzakereler için heyet gönderip göndermeyeceği henüz bilinmiyor.
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, tahran, ortadoğu, haberler

İran hava sahasını açtı: Tahran'dan uçuşlar bugün başlıyor

16:38 20.04.2026
© AP Photo / Vahid SalemiTahran'daki Mihrabad havaalanına yaklaşan bir uçak (Arşiv)
Tahran'daki Mihrabad havaalanına yaklaşan bir uçak (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
İran, hava sahasının doğu bölümünü uluslararası transit uçuşlara kısmen yeniden açtığını duyurdu. Açıklama, İran Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapıldı.
İran Sivil Havacılık Otoritesi, yaptığı açıklamada “İran hava sahasının doğu kesimindeki hava koridorlarının uluslararası transit uçuşlara açıldığını” bildirdi.
İran ayrıca başkent Tahran’daki iki ana havalimanında uçuşların yeniden başladığını açıkladı. Bunlar İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı ve Mehrabad Havalimanı olarak duyuruldu.

Ateşkeste ikinci tur muamması

Söz konusu karar, bölgedeki ateşkes süreçleriyle aynı döneme denk geldi. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 7-8 Nisan gecesi yürürlüğe giren iki haftalık ateşkesin yanı sıra, Lübnan’da perşembe gecesi başlayan 10 günlük ayrı bir ateşkes süreci devam ediyor ancak İran tarafının ikinci tur müzakereler için heyet gönderip göndermeyeceği henüz bilinmiyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
İran: ABD ile ikinci tur müzakere planımız yok
10:36
