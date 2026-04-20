İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şerif telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şerif ateşkes gündemine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

2026-04-20T00:29+0300

İran basınına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif telefonda görüştü.Görüşme sırasında Pezeşkiyan'ın, Pakistan’a, barışın sağlanmasına yönelik ortaya koyduğu çabalar için teşekkür ettiği; ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasının ateşkesin ihlali olduğunu vurguladığı bildirildi.ABD’nin diplomasiye ihanet etme peşinde olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, ülkesine yönelik olası bir yeni saldırının bölgesel ve küresel sonuçları olacağı uyarısında bulundu.Pakistan Başbakanı Şerif'in ise ülkesinin çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanmasına dair ortaya koyduğu çabalar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/trump-iran-bayrakli-kargo-gemisini-vurduk-1105137879.html

