https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/trump-iran-bayrakli-kargo-gemisini-vurduk-1105137879.html
Trump: İran bayraklı kargo gemisini vurduk
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Umman Körfezi'nde deniz ablukasını delmeye çalışan İran bayraklı bir kargo gemisini vurduklarını ve ABD deniz piyadelerinin geminin... 19.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-19T22:43+0300
2026-04-19T23:17+0300
dünya
i̇ran
umman körfezi
abd
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105072602_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_92698a9ebb185b4bd823999f3f169970.jpg
i̇ran
umman körfezi
abd
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105072602_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56056377ac84771b05e125c150e1e183.jpg
22:43 19.04.2026 (güncellendi: 23:17 19.04.2026)
ABD Başkanı Trump, Umman Körfezi'nde deniz ablukasını delmeye çalışan İran bayraklı bir kargo gemisini vurduklarını ve ABD deniz piyadelerinin geminin kontrolünü elinde bulundurduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'nde ABD'nin deniz ablukasını delmeye çalışan İran bayraklı bir kargo gemisine ateş açtıklarını duyurdu.
Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
Bugün, yaklaşık 900 fit (274 metre) uzunluğunda ve neredeyse bir uçak gemisi ağırlığında olan TOUSKA isimli İran bayraklı kargo gemisi, deniz ablukamızı geçmeye çalıştı ve bu onlar için iyi bitmedi. ABD Donanması'na ait güdümlü füze destroyeri USS Spruance, Touska'yı Umman Körfezi'nde durdurdu.
'İranlı mürettebatın dinlemeyi reddettiğini belirten Trump "Bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu. Şu anda gemi ABD Deniz Piyadelerinin gözetiminde” diye yazdı.
Donald Trump, Touska adlı geminin geçmişteki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı yaptırımları altında olduğunu savundu.