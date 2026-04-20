İran basını: ABD savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi

ABD'nin İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine müdahalesinin ardından, Tahran yönetiminin ABD'ye ait bazı savaş gemilerini insansız hava araçlarıyla hedef... 20.04.2026, Sputnik Türkiye

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran Silahlı Kuvvetleri ABD’ye ait bazı savaş gemilerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi.Haberde, söz konusu saldırının ABD’nin İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine müdahalesine karşılık misilleme saldırıları gerçekleştirildiği iddia edildi. 'Touska kargo gemisi gele geçirildi'ABD Başkanı Donald Trump dün açıklamalarda bulunmuş; ABD donanmasının ablukayı aşmaya çalışan İran’a ait bir kargo gemisine müdahale ettiğini belirterek, “İranlı mürettebat dinlemeyi reddetti, bu yüzden donanma gemimiz makine dairesinde bir delik açarak onları durdurdu” ifadelerini kullanmıştı.Trump ayrıca geminin şu anda ABD Deniz Piyadeleri gözetiminde olduğunu açıklamıştı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bu sabah kargo gemisine çıkarma yapılarak geminin ele geçirilme anlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

