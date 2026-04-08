Rumen futbol efsanesi Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlanıyor
Rumen futbolunun ikon isimlerinden Mircea Lucescu'nun cenazesi son saygı duruşu için bugün Bükreş'te bulunan Ulusal Arena'da halkın ziyaretine açılıyor.
20:47 08.04.2026
Rumen futbolunun ikon isimlerinden Mircea Lucescu'nun cenazesi son saygı duruşu için bugün Bükreş'te bulunan Ulusal Arena'da halkın ziyaretine açılıyor.
Mircea Lucescu, 2025 sonlarında kendisine konulan lösemi teşhisinin ardından yaşadığı kalp krizi komplikasyonları nedeniyle salı akşamı 80 yaşında hayatını kaybetti.
Cenaze töreni programı kapsamında, ilk ziyaret bu akşam Ulusal Arena'da düzenlenecek, tabut ise perşembe günü boyunca stadyumda kalacak ve halkın ziyaretine açık olacak.
10 Nisan Cuma günü, aile ve yakın arkadaşların katılımıyla gerçekleştirilecek özel bir seremoni sonrasında cenazesi Bellu Mezarlığı’nda defnedilecek.
