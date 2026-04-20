- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Dünyada yankı yaratan ünlü fotoğraftaki Filistinli kadın konuştu
Dünyada yankı yaratan ünlü fotoğraftaki Filistinli kadın konuştu
İtalya'da yayımlanan L'Espresso dergisinin kapağına taşıdığı, işgal altındaki Batı Şeria'da askeri üniforma giymiş bir İsrailli yerleşimcinin Filistinli bir... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T09:29+0300
2026-04-20T09:29+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇srail
batı şeria
filistin
l’espresso
L’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraftaki Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub, İsraillilerin saldırılarını ve dünyada geniş yankı uyandıran o fotoğrafı anlattı.Ebu’l-Rub, sahada yürüttükleri çalışmalar sırasında benzer ihlallerle sürekli karşılaştıklarını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:Saldırıların çoğu zaman ağır silahlarla gerçekleştirildiğini belirten Ebu’l-Rub, Filistinlilerin sistematik biçimde korkutulmaya çalışıldığını söyledi.O fotoğrafEbu’l-Rub, L’Espresso kapağındaki fotoğrafın sahadaki gerçekliğin yalnızca küçük bir bölümünü yansıttığını vurgulayarak, "Bu fotoğraf, yaşadığımız acıyı görünür kıldı." dedi.Görüntünün tekil bir olaya işaret etmediğini ifade eden Ebu’l-Rub, "Bu görüntü, daha geniş bir davranışın sadece bir parçasını yansıtıyor, burada görülen tekil bir olay değil, daha derin ve sistematik bir politikanın küçük bir parçası." ifadelerini kullandı.Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria’da Ekim 2023’ten bu yana 1149’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.'Hedef gösterildim, ama asıl korkum çocuklarım'Sosyal medyada hedef gösterildiğini belirten Ebu’l-Rub, özellikle gaspçı İsrailliler tarafından tehdit içerikli paylaşımlara maruz kaldığını söyledi.Ebu’l-Rub, sahadaki baskılara alışkın olduğunu ancak ailesi nedeniyle endişe duyduğunu belirterek şunları kaydetti:"Ben kendim için korkmuyorum ama dört çocuğum var. En büyüğü yedi yaşında, altı yaşında ve en küçüğü bir buçuk yaşında. Anne olmak her şeyin önüne geçiyor. En çok çocuklarım için endişeleniyorum."Çocuklarının yaşadığı korkuyu da aktaran Ebu’l-Rub, "Gaspçı İsraillilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle çocuklarım artık yalnız uyumaya korkuyor." dedi.L’Espresso kapağındaki fotoğrafın kendisi için sembolik bir anlam taşıdığını belirten Ebu’l-Rub, "Fotoğraf yaşadığımız acıyı görünür kıldı." dedi.Filistinlilerin toprakla bağının güçlü olduğunu vurgulayan Ebu’l-Rub, zeytin ağaçlarının bu kimliğin bir parçası olduğunu söyledi. İsraillilerin zeytin ağaçlarını sökerek yerine yeni dikimler yaptığını ifade eden Ebu'l Rub, "Zeytin ağacı bizim kimliğimizdir, bizim hafızamızdır. Onlar zeytin ağaçlarını söküyor ancak zeytin ağacının ömrü onların ömründen ve sözde devletlerinin ömründen daha uzun." diye konuştu.Ebu’l-Rub, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:"Biz bu toprakların sahibiyiz ve bu topraklardan vazgeçmeyeceğiz. Bizim toprakla bağımız aidiyet ve kimlik bağı. Bu bağ çok derin. Biz burada kalıcıyız, onlar ise geçici."L’Espresso kapağı ve sahadaki olayL’Espresso dergisinin, Batı Şeria’nın El-Halil kenti yakınlarında zeytin hasadı sırasında çekilen ve Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub’un da yer aldığı bir sahneyi konu alan fotoğrafı kapağına taşıması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.Derginin "İstismar" başlığıyla yayımladığı kapak, İsrail tarafında tepkiyle karşılanırken, İsrail makamları görselin "gerçeği yansıtmadığı" iddiasında bulundu. Buna karşılık dergi, olay anına ait video görüntülerini yayımlayarak fotoğrafın sahadaki gerçekliği yansıttığını doğruladı.
i̇srail
batı şeria
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, batı şeria, filistin, l’espresso
i̇srail, batı şeria, filistin, l’espresso

Dünyada yankı yaratan ünlü fotoğraftaki Filistinli kadın konuştu

09:29 20.04.2026
© AA L'Espresso dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraftaki Filistinli avukat Miad Ebu'l-Rub
L’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraftaki Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
İtalya’da yayımlanan L’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı, işgal altındaki Batı Şeria’da askeri üniforma giymiş bir İsrailli yerleşimcinin Filistinli bir kadınla alay ettiği anı yansıtan fotoğraftaki Filistinli kadın, "Bu görüntü, tekil bir olay değil, daha derin ve sistematik bir politikanın parçası" dedi.
L’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraftaki Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub, İsraillilerin saldırılarını ve dünyada geniş yankı uyandıran o fotoğrafı anlattı.
Ebu’l-Rub, sahada yürüttükleri çalışmalar sırasında benzer ihlallerle sürekli karşılaştıklarını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Gapçı İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında her zaman vahşi saldırılar gerçekleştiriyor ve bunu Batı Şeria’nın tüm bölgelerinde sürekli olarak görüyoruz."
Saldırıların çoğu zaman ağır silahlarla gerçekleştirildiğini belirten Ebu’l-Rub, Filistinlilerin sistematik biçimde korkutulmaya çalışıldığını söyledi.

O fotoğraf

Ebu’l-Rub, L’Espresso kapağındaki fotoğrafın sahadaki gerçekliğin yalnızca küçük bir bölümünü yansıttığını vurgulayarak, "Bu fotoğraf, yaşadığımız acıyı görünür kıldı." dedi.
Görüntünün tekil bir olaya işaret etmediğini ifade eden Ebu’l-Rub, "Bu görüntü, daha geniş bir davranışın sadece bir parçasını yansıtıyor, burada görülen tekil bir olay değil, daha derin ve sistematik bir politikanın küçük bir parçası." ifadelerini kullandı.
Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria’da Ekim 2023’ten bu yana 1149’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.
© AA / Issam RimawiL’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraftaki Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub
L’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraftaki Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
L’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraftaki Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub
© AA / Issam Rimawi

'Hedef gösterildim, ama asıl korkum çocuklarım'

Sosyal medyada hedef gösterildiğini belirten Ebu’l-Rub, özellikle gaspçı İsrailliler tarafından tehdit içerikli paylaşımlara maruz kaldığını söyledi.
Ebu’l-Rub, sahadaki baskılara alışkın olduğunu ancak ailesi nedeniyle endişe duyduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Ben kendim için korkmuyorum ama dört çocuğum var. En büyüğü yedi yaşında, altı yaşında ve en küçüğü bir buçuk yaşında. Anne olmak her şeyin önüne geçiyor. En çok çocuklarım için endişeleniyorum."
Çocuklarının yaşadığı korkuyu da aktaran Ebu’l-Rub, "Gaspçı İsraillilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle çocuklarım artık yalnız uyumaya korkuyor." dedi.
L’Espresso kapağındaki fotoğrafın kendisi için sembolik bir anlam taşıdığını belirten Ebu’l-Rub, "Fotoğraf yaşadığımız acıyı görünür kıldı." dedi.
Filistinlilerin toprakla bağının güçlü olduğunu vurgulayan Ebu’l-Rub, zeytin ağaçlarının bu kimliğin bir parçası olduğunu söyledi. İsraillilerin zeytin ağaçlarını sökerek yerine yeni dikimler yaptığını ifade eden Ebu'l Rub, "Zeytin ağacı bizim kimliğimizdir, bizim hafızamızdır. Onlar zeytin ağaçlarını söküyor ancak zeytin ağacının ömrü onların ömründen ve sözde devletlerinin ömründen daha uzun." diye konuştu.

Ebu’l-Rub, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Biz bu toprakların sahibiyiz ve bu topraklardan vazgeçmeyeceğiz. Bizim toprakla bağımız aidiyet ve kimlik bağı. Bu bağ çok derin. Biz burada kalıcıyız, onlar ise geçici."
© AA / Issam RimawiL’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraftaki Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub
L’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraftaki Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2026
L’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı fotoğraftaki Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub
© AA / Issam Rimawi

L’Espresso kapağı ve sahadaki olay

L’Espresso dergisinin, Batı Şeria’nın El-Halil kenti yakınlarında zeytin hasadı sırasında çekilen ve Filistinli avukat Miad Ebu’l-Rub’un da yer aldığı bir sahneyi konu alan fotoğrafı kapağına taşıması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Derginin "İstismar" başlığıyla yayımladığı kapak, İsrail tarafında tepkiyle karşılanırken, İsrail makamları görselin "gerçeği yansıtmadığı" iddiasında bulundu. Buna karşılık dergi, olay anına ait video görüntülerini yayımlayarak fotoğrafın sahadaki gerçekliği yansıttığını doğruladı.
