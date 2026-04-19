Müzakerelerde son durum: ABD ‘Heyet gönderiyoruz’, İran ‘Şu anda heyet gönderme kararı yok’
İran medyası, 'Deniz ablukası devam ettiği sürece İran'ın şu an itibarıyla bir müzakere heyeti gönderme kararı yok' haberini geçerken, Amerikan medyası... 19.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-19T17:23+0300
17:23 19.04.2026
İran medyası, ‘Deniz ablukası devam ettiği sürece İran’ın şu an itibarıyla bir müzakere heyeti gönderme kararı yok’ haberini geçerken, Amerikan medyası Trump’ın açıklamasından sonra heyete yine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in başkanlık edeceğini duyurdu.
İran ve ABD ateşkesinin sona ermesine üç gün kala karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.
İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, pazar günü TSİ ile 17.00’de “Deniz ablukası devam ettiği sürece İran’ın şu an itibarıyla bir müzakere heyeti gönderme kararı yok” haberini geçti.
Haberde ayrıca, ABD ile yürütülen ilk tur müzakerelerinden sonra mesaj alışverişinin devam ettiği ancak Hürmüz Boğazı’nda devam eden ablukadan dolayı İran’ın Pakistan’a müzakere heyeti göndermesi hususunda henüz karar almadığı belirtildi. ​​​​​​​

ABD: JD Vance başkanlık edecek

ABD merkezli ABC News ise ABD heyetine yine ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance’in başlangıç edeceğini bildirdi.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Temsilcilerim yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gidiyorlar” demiş ve eklemişti:
'Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse, Amerika Birleşik Devletleri İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek.’

Ateşkes hakkında

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.
Diğer yandan İran, dün Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilerin geçişine açmış ancak ABD İran'a "deniz ablukası" uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu. İran, bunun üzerinden Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.
