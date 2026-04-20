İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/cumhurbaskani-erdogan-okullardaki-silahli-saldirilari-ele-aldik-1105162424.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veli Randevu Sistemi'ni daha etkin hale getireceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, Veli Randevu Sistemi’nin daha etkin hale getirileceğini, dijital bağımlılıkla mücadele... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T19:07+0300
2026-04-20T19:24+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104126239_0:290:3074:2019_1920x0_80_0_0_c9d300c0c0fa8ad02a2ae2e21a0da5a2.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/cumhurbaskani-erdogan-iran-icin-ortaya-konan-ayrilikci-senaryolar-kimseye-hayir-saglamaz-1105120539.html
türki̇ye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104126239_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_35dba430e21e38ca730d9ac36609956e.jpg
19:07 20.04.2026 (güncellendi: 19:24 20.04.2026)
© AA / Mehmet Ali Özcan
© AA / Mehmet Ali Özcan
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, Veli Randevu Sistemi’nin daha etkin hale getirileceğini, dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında velilere yönelik destek ve danışma hattının devreye alınacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.
Toplantı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Okul saldırıları) Sosyal medya ve dijital iletişim platformlarında yalan, manipülatif ve zararlı içerik yayan hesaplarla ilgili gerekli önlemleri aldık. Bu tarz caniler sadece masumların kanını dökmeyi değil, terör örgütleri gibi toplumda infial uyandırmayı, tedirginlik, korku oluşturmayı da hedefliyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Böyle bir acı üzerinden milleti tahrik etmek sorumsuzluktur. Kimsenin öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tedirgin etmeye hakkı yoktur. Şiddet kültürünü besleyen mikropların teşhisinde ne kadar isabetli olursak, tedavi sürecinde de o derece başarı sağlarız. Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır. Burada en küçük bir taviz söz konusu değildir ve olmayacaktır. İnternetin karanlık dehlizlerinde görünür görünmez varlığımızı yapay zekadan da istifade ederek daha da güçlendireceğiz. Okul-kolluk işbirliğinin artırılması, yeni çalışma modellerinin geliştirilmesi yine bu süreçte atacağımız adımlardan biri olacaktır'' şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Veli Randevu Sistemi'ni daha etkin hale getireceğiz. Dijital bağımlılıkla mücadelede velilerimize yönelik destek ve danışma hattını devreye alacağız. Suç ve şiddet temalı yapımlarda faillerin güçlü, etkileyici, cezadan muaf hatta saygın biri olarak gösterilmesi gençlerimizin gerçeklikle bağını zedeliyor. Haber bültenlerinde failin suç yönteminin ayrıntılı verilmesi, saldırı görüntülerinin tekrar tekrar servis edilmesi çocuklarımızda taklit riskini büyütüyor. RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla özellikle ekranda şiddet ve yozlaşma meselesinin üzerine daha tavizsiz gitmekte kararlıyız'' açıklamasında bulundu.
POLİTİKA
18 Nisan, 19:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала