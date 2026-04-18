Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için ortaya konan ayrılıkçı senaryolar kimseye hayır sağlamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başkanı Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklamada, Erdoğan'ın görüşmede İran için ortaya konan ayrılıkçı senaryoların kimseye hayır... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulünde, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol arzında güzergah çeşitliliğinin önemini ortaya koyduğunu, Kalkınma Yolu'nun ehemmiyetinin bu süreçte bir kez daha görüldüğünü, projeyle ilgili süreçlerin hızlandırılmasının herkes açısından faydalı olacağını bildirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlı'ğından, Erdoğan'ın Barzani ile Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada iki liderin görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yönelik hukuksuz saldırılarla başlayan çatışma sürecinin bölgenin tamamını yorduğunu, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılabilmesi için Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte gayretlerinin artarak devam ettiğini kaydettiği aktarıldı.İran için ortaya konan ayrılıkçı senaryoların kimseye hayır sağlamayacağını ifade eden Erdoğan'ın görüşmede Irak'ta sükunetin korunmasının kritik önemde olduğunu kaydettiği vurgulandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol arzında güzergah çeşitliliğinin önemini ortaya koyduğu, Kalkınma Yolu'nun ehemmiyetinin bu süreçte bir kez daha görüldüğü, projeyle ilgili süreçlerin hızlandırılmasının herkes açısından faydalı olacağını dile getirdiğinin altı çizildi.
