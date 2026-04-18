https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/cumhurbaskani-erdogan-iran-icin-ortaya-konan-ayrilikci-senaryolar-kimseye-hayir-saglamaz-1105120539.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için ortaya konan ayrılıkçı senaryolar kimseye hayır sağlamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için ortaya konan ayrılıkçı senaryolar kimseye hayır sağlamaz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başkanı Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklamada, Erdoğan'ın görüşmede İran için ortaya konan ayrılıkçı senaryoların kimseye hayır... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T19:06+0300

2026-04-18T19:06+0300

2026-04-18T19:06+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

irak

i̇ran

hürmüz boğazı

i̇kby

neçirvan barzani

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/12/1105120351_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_13b665cadd5b90a8c94f40413e08a273.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulünde, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol arzında güzergah çeşitliliğinin önemini ortaya koyduğunu, Kalkınma Yolu'nun ehemmiyetinin bu süreçte bir kez daha görüldüğünü, projeyle ilgili süreçlerin hızlandırılmasının herkes açısından faydalı olacağını bildirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlı'ğından, Erdoğan'ın Barzani ile Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada iki liderin görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yönelik hukuksuz saldırılarla başlayan çatışma sürecinin bölgenin tamamını yorduğunu, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılabilmesi için Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte gayretlerinin artarak devam ettiğini kaydettiği aktarıldı.İran için ortaya konan ayrılıkçı senaryoların kimseye hayır sağlamayacağını ifade eden Erdoğan'ın görüşmede Irak'ta sükunetin korunmasının kritik önemde olduğunu kaydettiği vurgulandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol arzında güzergah çeşitliliğinin önemini ortaya koyduğu, Kalkınma Yolu'nun ehemmiyetinin bu süreçte bir kez daha görüldüğü, projeyle ilgili süreçlerin hızlandırılmasının herkes açısından faydalı olacağını dile getirdiğinin altı çizildi.

irak

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, irak, i̇ran, hürmüz boğazı, i̇kby, neçirvan barzani, recep tayyip erdoğan