Ünlü firma bazı bebek mamalarını 'toksin' şüphesiyle geri çağırdı

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Nestle, bazı bebek maması ürünlerini, gıda zehirlenmesine neden olabilen bir toksin riski nedeniyle geri çağırdığını duyurdu. Şirket, belirli partilere ait ürünlerin bebekler için güvenli olmadığını belirterek, geri çağırma kararının 'ihtiyati bir önlem' olarak alındığını açıkladı. Nestle tarafından yapılan açıklamada, geri çağırılan ürünlerin bazı markalara ait bebek maması ve devam sütü partilerini kapsadığı belirtildi. Söz konusu ürünlerde, Bacillus cereus bakterisinin bazı türleri tarafından üretilebilen ve mide bulantısı ile kusmaya yol açabilen “Serülid” toksininin bulunma ihtimali olduğu ifade edildi. Firma tarafından yapılan açıklamada, "Bebeklerin güvenliği ve sağlığı bizim mutlak önceliğimizdir. Ebeveynlere, bakıcılara ve müşterilere verdiğimiz herhangi bir endişe veya rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz" ifadeleri kullanıldı. Şirket, ebeveynlerin etkilenen partileri kullanmaması ve satış noktalarına iade etmesi çağrısında bulundu. Hangi ülkeler etkilendi? Geri çağırma kararı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok pazarı kapsıyor. Açıklamalara göre Almanya’da Beba ve Alfamino, Avusturya’da iki farklı parti, Finlandiya, Danimarka ve Romanya’da ise NAN serisi ürünlerin bazı partileri geri çağrıldı. Nestle, Avrupa genelinde NAN Stage ve benzeri ürünlerin belirli partilerinin tedbir amaçlı toplatıldığını açıkladı. Türkiye etkileniyor mu? Mevcut resmi açıklamalara göre, geri çağırma kararının Türkiye pazarını doğrudan kapsadığına dair bir bilgi bulunmuyor. Nestle’nin ve Avrupa gıda güvenliği kurumlarının yayımladığı listelerde, Türkiye’de satılan ürünlere yönelik özel bir uyarı yer almadı. Ancak uzmanlar, yurt dışından bireysel yollarla temin edilen ürünler açısından ebeveynlerin parti numaralarını kontrol etmesi gerektiğini belirtti.

