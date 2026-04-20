Bakan Tekin’den okul güvenliği açıklaması: 'En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz'
Bakan Tekin’den okul güvenliği açıklaması: 'En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz'
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından okullarda güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni tedbirler... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T10:56+0300
2026-04-20T10:56+0300
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından güvenlik konusuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan olayların ardından eğitim camiasının süreci yakından takip ettiğini vurguladı.Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların ardından okullarda alınacak yeni önlemler için çalışmaların sürdüğü belirtildi.Bakanlık, öğrencilerin güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı adımlar üzerinde duruyor.'En küçük tavize izin vermeyeceğiz'Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Evlatlarımızın huzurunu sükunetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın insani değerlerini, devletimizle ve bu aziz milletle olan güçlü bağlarını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz."Tekin, şunları kaydetti:"Bu sabah ellerinde ay yıldızlı bayraklarımızla okullarımızı bir kenetlenme alanına çeviren meslektaşlarımıza, velilerimize ve sendikalara şükranlarımı sunuyorum. Şanlı bayrağımızın gölgesi, birliğimizin, beraberliğimizin ve evlatlarımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızın en büyük nişanesidir. Hepimizi derinden üzen bu elim hadiselerde kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, hadiselerden etkilenen değerli vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, bilhassa sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her şeyin en iyisine layık olan evlatlarımıza ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize hayırlı haftalar diliyorum."
yusuf tekin, okul, saldırı, kahramanmaraş
yusuf tekin, okul, saldırı, kahramanmaraş

Bakan Tekin’den okul güvenliği açıklaması: 'En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz'

10:56 20.04.2026
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından okullarda güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni tedbirler üzerinde çalışıldığını belirterek “Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından güvenlik konusuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan olayların ardından eğitim camiasının süreci yakından takip ettiğini vurguladı.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların ardından okullarda alınacak yeni önlemler için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Bakanlık, öğrencilerin güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı adımlar üzerinde duruyor.

'En küçük tavize izin vermeyeceğiz'

Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Evlatlarımızın huzurunu sükunetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın insani değerlerini, devletimizle ve bu aziz milletle olan güçlü bağlarını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz."
Tekin, şunları kaydetti:
"Bu sabah ellerinde ay yıldızlı bayraklarımızla okullarımızı bir kenetlenme alanına çeviren meslektaşlarımıza, velilerimize ve sendikalara şükranlarımı sunuyorum. Şanlı bayrağımızın gölgesi, birliğimizin, beraberliğimizin ve evlatlarımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızın en büyük nişanesidir. Hepimizi derinden üzen bu elim hadiselerde kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, hadiselerden etkilenen değerli vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, bilhassa sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her şeyin en iyisine layık olan evlatlarımıza ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize hayırlı haftalar diliyorum."
Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ile öğrenciler haftanın ilk zili öncesi Kahramanmaraş'taki okulda anıldı
