https://anlatilaninotesi.com.tr/20260420/bakan-tekinden-okul-guvenligi-aciklamasi-en-kucuk-bir-tavize-izin-vermeyecegiz-1105146047.html
Bakan Tekin’den okul güvenliği açıklaması: 'En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından okullarda güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni tedbirler... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T10:56+0300
türki̇ye
yusuf tekin
okul
saldırı
kahramanmaraş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099968414_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_5499182b1291e501c6f2fe1a7973c713.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099968414_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_38e7880373da5a69fbf83abd5234e4df.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yusuf tekin, okul, saldırı, kahramanmaraş
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından okullarda güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni tedbirler üzerinde çalışıldığını belirterek “Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından güvenlik konusuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan olayların ardından eğitim camiasının süreci yakından takip ettiğini vurguladı.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıların ardından okullarda alınacak yeni önlemler için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Bakanlık, öğrencilerin güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı adımlar üzerinde duruyor.
'En küçük tavize izin vermeyeceğiz'
Bakan Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Evlatlarımızın huzurunu sükunetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın insani değerlerini, devletimizle ve bu aziz milletle olan güçlü bağlarını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz."
"Bu sabah ellerinde ay yıldızlı bayraklarımızla okullarımızı bir kenetlenme alanına çeviren meslektaşlarımıza, velilerimize ve sendikalara şükranlarımı sunuyorum. Şanlı bayrağımızın gölgesi, birliğimizin, beraberliğimizin ve evlatlarımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızın en büyük nişanesidir. Hepimizi derinden üzen bu elim hadiselerde kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, hadiselerden etkilenen değerli vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, bilhassa sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her şeyin en iyisine layık olan evlatlarımıza ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize hayırlı haftalar diliyorum."