Antalya'da reklam panosundan ceset çıktı: Polis soruşturma başlattı
Antalya'da reklam panosundan ceset çıktı: Polis soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir parkta reklam panosunun ayak kısmında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T20:39+0300
2026-04-20T20:39+0300
2026-04-20T20:39+0300
Serdengeçti Parkı’nda çevredekilerin kötü koku fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, reklam panosunun iç bölümünde bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede çalışma yaptı.Kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türki̇ye
antalya
türkiye, antalya, ceset, ceset torbası, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
türkiye, antalya, ceset, ceset torbası, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
Antalya'da reklam panosundan ceset çıktı: Polis soruşturma başlattı
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir parkta reklam panosunun ayak kısmında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
Serdengeçti Parkı’nda çevredekilerin kötü koku fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, reklam panosunun iç bölümünde bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede çalışma yaptı.
Kimliği belirlenemeyen ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.