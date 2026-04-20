Antalya'da teleferik kazası davası: Mahkeme kararı açıklandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada karar çıktı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin dava görüldü.Mahkeme, 4 sanığa 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar ise 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay ila 5 yıl arasında değişen cezalara mahkum edildi.Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu 4 sanık beraat etti. Tüm sanıklar ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan da aklandı. Mahkeme, ceza alan sanıkların tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.
Antalya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada karar çıktı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz yargılanan 12 sanıktan 8’i, 3 yıl 4 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
