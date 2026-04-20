İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Antalya'da teleferik kazası davası: Mahkeme kararı açıklandı
Antalya'da teleferik kazası davası: Mahkeme kararı açıklandı
Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada karar çıktı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen... 20.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-20T17:15+0300
2026-04-20T17:15+0300
türki̇ye
türkiye
antalya
teleferik
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
dava
mahkeme
mahkeme kararı
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin dava görüldü.Mahkeme, 4 sanığa 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar ise 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay ila 5 yıl arasında değişen cezalara mahkum edildi.Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 4 sanık beraat etti. Tüm sanıklar ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan da aklandı. Mahkeme, ceza alan sanıkların tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
türkiye, antalya, teleferik, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, dava, mahkeme, mahkeme kararı
türkiye, antalya, teleferik, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, dava, mahkeme, mahkeme kararı

Antalya'da teleferik kazası davası: Mahkeme kararı açıklandı

17:15 20.04.2026
Antalya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada karar çıktı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz yargılanan 12 sanıktan 8’i, 3 yıl 4 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin dava görüldü.
Mahkeme, 4 sanığa 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar ise 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay ila 5 yıl arasında değişen cezalara mahkum edildi.
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de aralarında bulunduğu 4 sanık beraat etti. Tüm sanıklar ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan da aklandı. Mahkeme, ceza alan sanıkların tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.
Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 7 kişinin de yaralanmasına yol açan teleferik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2024
Antalya'daki teleferik kazasının ikinci duruşması görüldü: 'Ölüm riskiyle karşı karşıya kaldım'
7 Ağustos 2024, 20:05
