İngiltere, Ukrayna'ya 50 günde 60 bin top mermisi ve 2 bin 500 İHA teslim etti

İngiltere, Ukrayna'ya 50 günde 60 bin top mermisi ve 2 bin 500 İHA teslim etti

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’ya 50 gün içinde 60 bin top mermisi ve 2 bin 500 İHA teslim edildiği belirtildi. 01.09.2025, Sputnik Türkiye

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, parlamentoda yaptığı açıklamada Londra’nın Kiev’e 50 gün içinde 60 bin top mermisi ve 2 bin 500 insansız hava aracı (İHA) tedarik ettiğini açıkladı.Healey, “Temmuzda Ukrayna'ya yardım sağlamaya yönelik 50 günlük bir kampanya başlattık. 50 gün içinde Ukrayna'ya yaklaşık 5 milyon mermi, yaklaşık 60 bin top mermisi, roket ve füze, 2 bin 500 insansız hava aracı, 30 taşıt aracı ve mühendislik ekipmanı ile 200 elektronik harp ve hava savunma sistemi teslim edildi” ifadelerini kullandı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.

