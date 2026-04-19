Zaharova: Rusya, yeniden yazma girişimlerine rağmen tarihsel hafızasını korudu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın kurbanları ve zaferlerine dair tarihsel hafızasını, yeniden yazılması yönündeki... 19.04.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 19 Nisan Sovyet Halkının Soykırım Kurbanlarını Anma Günü'nde Rus medyasına yaptığı açıklamada Rusya'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın kurbanları ve zaferlerine dair tarihsel hafızasını, yeniden yazılması yönündeki sayısız girişime rağmen koruduğunu vurguladı.
Zaharova, “Her şeye rağmen, tarihsel hafızamızı silmeye yönelik yapılan en acımasız girişimlere rağmen onu hakkıyla koruduğumuzu belirtmeliyiz. Bizim de zor anlarımız, tökezlediğimiz anlar oldu, fakat onu koruyup gelecek nesillere aktardık” diye konuştu.
Rus diplomat, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferi hiçbir zaman ayrı tutmadığına ve her zaman bunun ortak bir zafer olduğunu savunduğuna, ancak Batı'nın zaferi, galip olarak kabul edilmeyi hak edenler ve hak etmeyenler olarak bölmeye başladığına dikkat çekti.
Biz her zaman ülkemizin rolünün gerçekten belirleyici olduğunu, kurban sayısının başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak kadar fazla olduğunu söyledik. Kahverengi veba (Hitler faşizmi) ile mücadele eden herkesin rolünü ve desteğini her zaman vurguladık.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Büyük Anavatan Savaşı (1941-1945) sırasında Naziler ve işbirlikçileri tarafından Sovyet halkına karşı işlenen soykırımın kurbanlarının anılması amacıyla 19 Nisan Sovyet Halkının Soykırım Kurbanlarını Anma Günü'nü belirleyen yasayı imzalamıştı.