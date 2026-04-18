Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/zaharova-tarihin-carpitilmasi-ve-yeniden-yazilmasi-girisimleri-kabul-edilemez-1105118665.html
Zaharova: Tarihin çarpıtılması ve yeniden yazılması girişimleri kabul edilemez
Zaharova: Tarihin çarpıtılması ve yeniden yazılması girişimleri kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bazı ülkelerde Nazizm'le mücadele edenler anısına dikilen anıtlara karşı bir "savaş" yürütüldüğünü... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T16:44+0300
2026-04-18T16:44+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
nazi almanyası
nazizm
sovyet anıtı
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499848_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_efb708d174fae43fce193dbbf37aec6e.jpg
Zaharova, Sovyet halkına karşı Nazi Almanyası ve işbirlikçileri tarafından işlenen soykırım kurbanlarını anma günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Rusya’nın bu konudaki tutumuna vurgu yaptı.Rus diplomat, bu tür adımların, Nazizme karşı savaşta hayatını kaybedenlerin hatırasına saygısızlık anlamına geldiğini ve tarihi gerçeklerin tahrif edilmesine hizmet ettiğini kaydetti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499848_104:0:2833:2047_1920x0_80_0_0_982f679088ceef144351cdd64ae5139b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, nazi almanyası, nazizm, sovyet anıtı, rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, nazi almanyası, nazizm, sovyet anıtı, rusya

Zaharova: Tarihin çarpıtılması ve yeniden yazılması girişimleri kabul edilemez

16:44 18.04.2026
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bazı ülkelerde Nazizm'le mücadele edenler anısına dikilen anıtlara karşı bir "savaş" yürütüldüğünü belirterek, bu tür tarih çarpıtma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Zaharova, Sovyet halkına karşı Nazi Almanyası ve işbirlikçileri tarafından işlenen soykırım kurbanlarını anma günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Rusya’nın bu konudaki tutumuna vurgu yaptı.
Rusya, bazı ülkelerin tarihi çarpıtma ve yeniden yazma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu çeşitli uluslararası platformlarda defalarca vurgulamıştır. Rus tarafı olarak görüyoruz ki, bazı ülkelerde Nazizmle mücadele edenlerin anısına dikilen anıt ve anıt-mezarlara karşı adeta bir savaş yürütülüyor.
Rus diplomat, bu tür adımların, Nazizme karşı savaşta hayatını kaybedenlerin hatırasına saygısızlık anlamına geldiğini ve tarihi gerçeklerin tahrif edilmesine hizmet ettiğini kaydetti.
POLİTİKA
16:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала