Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde yağış, kar ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Nisan 2026 hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Marmara'nın kuzeyi... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T10:14+0300
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son rapora göre, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve geniş çaplı yağışlı olacak. Özellikle Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yağış bekleniyor.Yağışların türü bölgelere göre değişirken, genel olarak yağmur ve sağanak, Güneydoğu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek.Kuvvetli yağış alarmı: 10 il için kritik uyarıMeteoroloji, bazı iller için yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Buna göre Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor.Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Rüzgar saatte 60 km’ye ulaşacakRapora göre, rüzgarın genel olarak güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve batı kesimlerde ise zamanla kuzeyli yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.Don ve çığ tehlikesi: İç ve doğu bölgeler dikkatMeteoroloji, iç ve doğu bölgeler için buzlanma ve zirai don uyarısında bulundu. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.Bu durumun özellikle tarım faaliyetleri ve ulaşım açısından risk oluşturabileceği belirtiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Nisan 2026 hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde sağanak beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.
