Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde yağış, kar ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Nisan 2026 hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Marmara’nın kuzeyi... 11.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-11T10:14+0300
türki̇ye
meteoroloji
karadeniz
meteoroloji genel müdürlüğü
güneydoğu anadolu
batman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103064165_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_782bcb288cfb3dcd79a7e1cbd850f44d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103064165_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_06413ed9a8bed2ce96dbd018af7191c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde yağış, kar ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

10:14 11.04.2026
© AA / Ayten AltıntaşKapadokya’da kar altında balon uçuşu
Kapadokya'da kar altında balon uçuşu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
© AA / Ayten Altıntaş
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Nisan 2026 hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde sağanak beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son rapora göre, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü Türkiye genelinde hava çok bulutlu ve geniş çaplı yağışlı olacak. Özellikle Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların türü bölgelere göre değişirken, genel olarak yağmur ve sağanak, Güneydoğu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek.

Kuvvetli yağış alarmı: 10 il için kritik uyarı

Meteoroloji, bazı iller için yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Buna göre Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor.
Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Rüzgar saatte 60 km’ye ulaşacak

Rapora göre, rüzgarın genel olarak güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ve batı kesimlerde ise zamanla kuzeyli yönlerden eseceği tahmin ediliyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Don ve çığ tehlikesi: İç ve doğu bölgeler dikkat

Meteoroloji, iç ve doğu bölgeler için buzlanma ve zirai don uyarısında bulundu. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ riski ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Bu durumun özellikle tarım faaliyetleri ve ulaşım açısından risk oluşturabileceği belirtiliyor.
Bolu Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2026
DÜNYA
Bolu Belediyesi'ne operasyon: Başkan yardımcısı Leyla Beykoz ve meclis üyesi Aydan Özdemir tutuklandı
10:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала