ABD Başkanı Trump: İran ile görüşmeler oldukça iyi ilerliyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin sürdüğünü ve görüşmelerin oldukça iyi ilerlediğini söyledi. 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T17:31+0300
2026-04-18T18:28+0300
17:31 18.04.2026 (güncellendi: 18:28 18.04.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin sürdüğünü ve görüşmelerin oldukça iyi ilerlediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada İran ile ilgili olarak, “Çok iyi müzakereler yürütüyoruz. Her şey çok iyi gidiyor” dedi.
İran ile temasların sürdüğünü ve sürecin olumlu ilerlediğini ifade eden Trump, "Kimse onlarla başa çıkamamıştı, biz bunu yaptık. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, liderleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Bu aslında bir rejim değişikliği, zorla rejim değişikliği diyorsunuz" diye konuştu.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma isteğine işaret eden Trump, "Biliyorsunuz, yıllardır yaptıkları gibi, bize şantaj yapamazlar" ifadesini kullandı.
Hürmüz Boğazı üzerinden Texas ve Louisiana eyaletlerine çok sayıda geminin ulaştığını öne süren Trump, "Gayet iyi gidiyor, ama gerçekten de çok iyi gidiyor ve göreceğiz. Günün sonuna kadar bazı bilgilerimiz olacak. Onlarla konuşuyoruz, sert bir tavır sergiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Trump, başkanlık görevinin depresyona zaman bırakmadığını belirterek, “Depresyon için zamanım yok. Biliyorsunuz, yeterince meşgul kalırsanız bu da işe yarayabilir. Ben de bunu yapıyorum" dedi.
POLİTİKA
İran Güvenlik Konseyi: ABD’nin deniz ablukası devam ederse İran Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri engelleyecek
17:08
