https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/abd-baskani-trump-iran-ile-gorusmeler-oldukca-iyi-ilerliyor-1105119288.html

ABD Başkanı Trump: İran ile görüşmeler oldukça iyi ilerliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin sürdüğünü ve görüşmelerin oldukça iyi ilerlediğini söyledi. 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T17:31+0300

poli̇ti̇ka

donald trump

i̇ran

abd

depresyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104707910_0:0:1740:978_1920x0_80_0_0_93b1e015ea853ca60f1c41870c6ab0cb.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada İran ile ilgili olarak, “Çok iyi müzakereler yürütüyoruz. Her şey çok iyi gidiyor” dedi.İran ile temasların sürdüğünü ve sürecin olumlu ilerlediğini ifade eden Trump, "Kimse onlarla başa çıkamamıştı, biz bunu yaptık. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, liderleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Bu aslında bir rejim değişikliği, zorla rejim değişikliği diyorsunuz" diye konuştu.İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma isteğine işaret eden Trump, "Biliyorsunuz, yıllardır yaptıkları gibi, bize şantaj yapamazlar" ifadesini kullandı.Hürmüz Boğazı üzerinden Texas ve Louisiana eyaletlerine çok sayıda geminin ulaştığını öne süren Trump, "Gayet iyi gidiyor, ama gerçekten de çok iyi gidiyor ve göreceğiz. Günün sonuna kadar bazı bilgilerimiz olacak. Onlarla konuşuyoruz, sert bir tavır sergiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Trump, başkanlık görevinin depresyona zaman bırakmadığını belirterek, “Depresyon için zamanım yok. Biliyorsunuz, yeterince meşgul kalırsanız bu da işe yarayabilir. Ben de bunu yapıyorum" dedi.

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

