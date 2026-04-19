Trump: Temsilcilerim Pakistan'a gidiyor, anlaşmayı kabul etmezlerse her bir enerji santrali ve köprü imha edilecek
15:38 19.04.2026 (güncellendi: 15:57 19.04.2026)
ABD Başkanı Donald Trump,
Ateşkesin bitmesine 3 gün kala Trump'tan, İran'a yönelik yeni bir açıklama geldi. Temsilcilerinin İslamabad'a gittiğini belirten ABD Başkanı, "Umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse, Amerika Birleşik Devletleri İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek. Artık iyi adam yok" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'un sosyal medya platformu TruthSocial üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
'İran dün Hürmüz Boğazı'nda ateş açmaya karar verdi. Ateşkes anlaşmamız tamamen ihlal edildi! Kurşunların çoğu bir Fransız gemisine ve Birleşik Krallık'tan bir yük gemisine yöneltildi.'
'Bu hiç hoş değildi, değil mi? Temsilcilerim yarın akşam müzakereler için Pakistan'ın İslamabad şehrine gidiyorlar. İran yakın zamanda boğazı kapatacağını açıkladı, bu garip çünkü bizim ablukamız zaten boğazı kapatmıştı.'
'Bilmeden bize yardım ediyorlar ve kapalı geçitle kaybedenler onlar, günde 500 milyon dolar! Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şey kaybetmiyor. Hatta şu anda birçok gemi, her zaman ‘sert adam’ olmak isteyen İran Devrim Muhafızları'nın ikramı olarak, yükleme yapmak için ABD'ye, Teksas'a, Louisiana'ya ve Alaska'ya gidiyor!'
'Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım kabul ederler çünkü kabul etmezlerse, Amerika Birleşik Devletleri İran'daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha edecek.’
'Artık iyi adam yok! Hızlıca ve kolayca boyun eğecekler ve eğer anlaşmayı kabul etmezlerse, diğer başkanların son 47 yıldır İran'a yapması gerekeni yapmak benim için bir şeref olacak. İran’ın öldürme makinesini sona erdirmenin zamanı geldi.'
Öte yandan Amerika merkezli ABD haber kanalının ABD'nin BM elçisine dayandırdığı bilgiye göre heye yine ABD Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık yapacak.