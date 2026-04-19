Ateşkesin bitmesine 3 gün kala İran-ABD arasında son durum: Hürmüz kapalı, İran’dan açıklama, Trump’tan özel toplantı

İran, ABD limanlarına yönelik ablukayı kaldırmadığı sürece Hürmüz Boğazı’nı açmayacağını söylüyor. Ateşkesin bitmesine 3 gün kala Trump da özel durum... 19.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-19T12:12+0300

İran’la ilgili durum kritik bir noktaya gelmiş durumda. Ateşkesin üç gün içinde sona ermesi bekleniyor ve ABD ile İranlı müzakereciler arasında yeni bir görüşme için henüz kesin bir tarih belirlenmiş değil.Daha önce Washington ile müzakerelerin durumu hakkında devlet medyasına yaptığı açıklamalarda, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran’ın askeri gücünü vurgularken İran güçlerinin 180 insansız hava aracını ve bir F-35 savaş uçağını vurduğunu söyledi.“F-35’i vurmak tek seferlik bir olay değil. Bu, teknik ve tasarım kabiliyetlerinin çeşitli boyutlarını kapsayan bir operasyondur” diyen Kalibaf’ın sözleri, İran yargısının resmi haber ajansı Mizan tarafından aktarıldı.ABD’li askeri yetkililer geçen ay, İran üzerinde yürütülen muharebe operasyonlarına katılan bir F-35 savaş uçağının bölgede bulunan bir hava üssüne acil iniş yaptığını açıklamıştı.Amerika merkezli CNN, adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın muhtemelen İran ateşiyle vurulmasının ardından iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi.Trump, ‘durum odası’ toplantısı yaptıABD Başkanı Donald Trump, iki ABD’li yetkilinin Amerikan basınına aktardığına göre Washington DC saatiyle cumartesi sabahı Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden tırmanan kriz ve İran ile yürütülen müzakereleri ele almak üzere bir toplantı düzenledi.İran’ın cumartesi günü boğazı yeniden kapattığını duyurması ve su yolundaki birkaç gemiye yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirmesi, Trump’ın savaşın sona ermesine yönelik bir anlaşmanın “bir ya da iki gün içinde” sağlanabileceğini söylemesinden hemen sonra yaşandı.‘İlerleme sağlanmazsa yeniden başlayabilir’Üst düzey bir ABD’li yetkili, yakında bir ilerleme sağlanamazsa savaşın önümüzdeki günlerde yeniden başlayabileceğini söyledi.Bir ABD’li yetkiliye göre, Durum Odası toplantısına İran’la yapılacak bir sonraki müzakere turuna katılması beklenen Başkan Yardımcısı Vance’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent katıldı.Beyaz Saray bu haber hakkında yorum yapmayı reddetti.Pakistan’da güvenlik önlemleri arttıPakistanlı kaynaklar, müzakerelerin muhtemelen gelecek hafta yapılacağını söylüyor. Pakistanlı iki güvenlik kaynağı, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin büyük olasılıkla cuma gününden önce gerçekleşeceğini belirtti.İsimlerinin açıklanmaması şartıyla Katar merkezli Al Jazeera’ya konuşan kaynaklar, bu sonuca birkaç faktöre dayanarak ulaştıklarını söyledi.Ayrıca, “havaalanından İslamabad’daki Red Zone’a giden yolların geçici olarak kapatıldığı ve bunun güvenlik önlemlerinin artırıldığını gösterdiği” ifade edildi.Son olarak kaynaklar, “İslamabad’daki Serena Hotel ve Islamabad Marriott Hotel otellerinin misafirlerden boşaltıldığını ve cuma gününe kadar yeni rezervasyon kabul edilmediğini” söyledi.Serena Hotel, 11 Nisan’da ABD ile İran arasındaki ilk müzakere turuna ev sahipliği yapmıştı.

