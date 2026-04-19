https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/trump-iranin-f-15-savas-ucagini-dusurmesinin-ardindan-ofke-nobeti-gecirmis-1105125503.html

Trump, İran'ın F-15 savaş uçağını düşürmesinin ardından öfke nöbeti geçirmiş

İran'ın ABD’ye ait bir F-15E savaş uçağını düşürmesinin ardından Başkan Trump’ın öfke nöbeti geçirerek birkaç saat boyunca yardımcılarını azarladığı öğrenildi. 19.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-19T12:10+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104707888_0:0:2305:1297_1920x0_80_0_0_f0645f47b23bdfad6e6a6766dc5da81c.jpg

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir F-15E savaş uçağını düşürmesi üzerine çok öfkelendi ve yardımcılarını birkaç saat boyunca azarladı.Makalede, ABD Başkanı’nın 1979'da İranlı öğrencilerin ABD’nin Tahran Büyükelçiliği’ne baskın düzenleyerek 66 Amerikalı diplomat ve personeli alıkoyduğu rehine krizinin tekrarlanmasından korktuğu için düşen uçağın her iki mürettebat üyesini de kurtarmak için acil arama operasyonu için talimat verdiği belirtildi.Askerlerin eylem planı geliştirmek için zamana ihtiyaçları olduğuna dikkat çekilen haberde, Trump'ın yardımcılarının operasyon ile ilgili güncellemeleri dakika dakika takip ettikleri, ancak ABD liderinin sabırsızlığının operasyonu baltalayabileceğinden endişe ederek, onu sadece kilit noktalar hakkında bilgilendirdikleri ve tartışmadan uzak tuttukları ifade edildi.ABD'ye ait F-15E avcı-bombardıman uçağı 3 Nisan'da İran hava sahasında düşürülmüştü. Aynı gün başlatılan arama operasyonu çerçevesinde ilk pilota hızlı bir şekilde ulaşılmıştı. Trump, 5 Nisan gecesi ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

