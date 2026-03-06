https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/basrada-f-15-dusuruldu-iddiasi-polis-pilotu-ariyor-1104043450.html

Basra'da F-15 düşürüldü iddiası: 'Polis pilotu arıyor'

Sputnik Türkiye

Basra'da ABD'ye ait bi2 f-15'in düşürüldüğü iddia edildi. Haberlere göre bölge polisi ABD'li polisi arıyor. 06.03.2026, Sputnik Türkiye

Irak’ın Basra kentinde ABD ordusuna ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü ve kentteki polis ekiplerinin pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiği İddia edildi.El Cezire'nin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Irak'ın Basra vilayetinde bir askeri uçağın düşmesinin ardından polis, ABD'li bir pilotu arıyor.Adı açıklanmayan kaynağın "Ekiplerimiz Basra vilayetinde düşen ABD'li pilotu aramaya koyuldu. Henüz bulunamadı" dediği ifade edildi.

