Basra'da F-15 düşürüldü iddiası: 'Polis pilotu arıyor'
Basra'da F-15 düşürüldü iddiası: 'Polis pilotu arıyor'
Basra'da ABD'ye ait bi2 f-15'in düşürüldüğü iddia edildi. Haberlere göre bölge polisi ABD'li polisi arıyor.
Irak'ın Basra kentinde ABD ordusuna ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü ve kentteki polis ekiplerinin pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiği İddia edildi.El Cezire'nin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Irak'ın Basra vilayetinde bir askeri uçağın düşmesinin ardından polis, ABD'li bir pilotu arıyor.Adı açıklanmayan kaynağın "Ekiplerimiz Basra vilayetinde düşen ABD'li pilotu aramaya koyuldu. Henüz bulunamadı" dediği ifade edildi.
Basra'da F-15 düşürüldü iddiası: 'Polis pilotu arıyor'

01:03 06.03.2026
© AP Photo / TROY MABENF-15 savaş uçağı
F-15 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
Basra'da ABD'ye ait bi2 f-15'in düşürüldüğü iddia edildi. Haberlere göre bölge polisi ABD'li polisi arıyor.
Irak’ın Basra kentinde ABD ordusuna ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü ve kentteki polis ekiplerinin pilotu aramak için bölgeye yönlendirildiği İddia edildi.
El Cezire'nin polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Irak'ın Basra vilayetinde bir askeri uçağın düşmesinin ardından polis, ABD'li bir pilotu arıyor.
Adı açıklanmayan kaynağın "Ekiplerimiz Basra vilayetinde düşen ABD'li pilotu aramaya koyuldu. Henüz bulunamadı" dediği ifade edildi.
