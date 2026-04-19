https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/iran-medyasi-iran-abd-ile-ikinci-tur-gorusmelere-katilmayi-reddetti-1105136500.html
İran medyası: İran, ABD ile ikinci tur görüşmelere katılmayı reddetti
İran medyası: İran, ABD ile ikinci tur görüşmelere katılmayı reddetti
İran basınına göre İran hükümeti ABD ile Pakistan'da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turuna 'verimli geçeceğine dair umut olmadığı' gerekçesiyle... 19.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-19T20:19+0300
2026-04-19T20:26+0300
İran resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre İran, ABD ile yapılacak ikinci tur görüşmelere kayılmayı reddetti. İran'ın bu kararı ABD’nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri ve sürekli değişen tutumu nedeniyle aldığı belirtildi.Günün erken saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, temsilcilerinin İran konusundaki müzakerelere katılmak üzere İslamabad'a gitmekte olduklarını söylemişti. ABD'nin BM Büyükelçisi Mike Waltz da ABD ile İran arasındaki görüşmelerin önümüzdeki 24 saat içinde yeniden başlayacağını belirtmişti.
İran medyası: İran, ABD ile ikinci tur görüşmelere katılmayı reddetti

20:19 19.04.2026 (güncellendi: 20:26 19.04.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD ve İran
ABD ve İran - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
İran basınına göre İran hükümeti ABD ile Pakistan’da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turuna 'verimli geçeceğine dair umut olmadığı' gerekçesiyle katılmayı reddetti.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre İran, ABD ile yapılacak ikinci tur görüşmelere kayılmayı reddetti. İran'ın bu kararı ABD’nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri ve sürekli değişen tutumu nedeniyle aldığı belirtildi.
Günün erken saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, temsilcilerinin İran konusundaki müzakerelere katılmak üzere İslamabad'a gitmekte olduklarını söylemişti.
ABD'nin BM Büyükelçisi Mike Waltz da ABD ile İran arasındaki görüşmelerin önümüzdeki 24 saat içinde yeniden başlayacağını belirtmişti.
