İran medyası: İran, ABD ile ikinci tur görüşmelere katılmayı reddetti

İran basınına göre İran hükümeti ABD ile Pakistan’da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turuna 'verimli geçeceğine dair umut olmadığı' gerekçesiyle... 19.04.2026, Sputnik Türkiye

İran resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre İran, ABD ile yapılacak ikinci tur görüşmelere kayılmayı reddetti. İran'ın bu kararı ABD’nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri ve sürekli değişen tutumu nedeniyle aldığı belirtildi.Günün erken saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, temsilcilerinin İran konusundaki müzakerelere katılmak üzere İslamabad'a gitmekte olduklarını söylemişti. ABD'nin BM Büyükelçisi Mike Waltz da ABD ile İran arasındaki görüşmelerin önümüzdeki 24 saat içinde yeniden başlayacağını belirtmişti.

