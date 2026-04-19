https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/iran-medyasi-iran-abd-ile-ikinci-tur-gorusmelere-katilmayi-reddetti-1105136500.html
İran medyası: İran, ABD ile ikinci tur görüşmelere katılmayı reddetti
Sputnik Türkiye
İran basınına göre İran hükümeti ABD ile Pakistan'da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turuna 'verimli geçeceğine dair umut olmadığı' gerekçesiyle... 19.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-19T20:19+0300
dünya
i̇ran
abd
son dakika
pakistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105013123_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_84bc922134e812c5b0d5e9f2d99b311e.jpg
i̇ran
abd
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105013123_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_76d00e4203662bc59f631a7fde22abfb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
20:19 19.04.2026 (güncellendi: 20:26 19.04.2026)
Ayrıntılar geliyor
İran basınına göre İran hükümeti ABD ile Pakistan’da yapılması planlanan müzakerelerin ikinci turuna 'verimli geçeceğine dair umut olmadığı' gerekçesiyle katılmayı reddetti.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre İran, ABD ile yapılacak ikinci tur görüşmelere kayılmayı reddetti. İran'ın bu kararı ABD’nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri ve sürekli değişen tutumu nedeniyle aldığı belirtildi.
Günün erken saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump, temsilcilerinin İran konusundaki müzakerelere katılmak üzere İslamabad'a gitmekte olduklarını söylemişti.
ABD'nin BM Büyükelçisi Mike Waltz da ABD ile İran arasındaki görüşmelerin önümüzdeki 24 saat içinde yeniden başlayacağını belirtmişti.