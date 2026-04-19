Türkiye
Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/temizlik-sungerleri-gizli-tehlike-olabilir-trilyonlarca-mikroplastik-yayiliyor-1105133146.html
Temizlik süngerleri gizli tehlike olabilir: Trilyonlarca mikroplastik yayılıyor
Sputnik Türkiye
Mikroplastiklerle ilgili yapılan yeni bir araştırmaya göre, yaygın kullanılan temizlik süngerleri her ay trilyonlarca mikroplastik lif salıyor. Uzmanlar, bu... 19.04.2026, Sputnik Türkiye
sağlik
sünger
gıda
plastik
temizlik
mikroplastik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/13/1105132974_0:481:1024:1057_1920x0_80_0_0_759f9c6aceb097a0c9a82f2eb7c9f448.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/13/1105132974_0:385:1024:1153_1920x0_80_0_0_8149245535ffc0930f72df41503d78d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturMelamin Sünger
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Mikroplastiklerle ilgili yapılan yeni bir araştırmaya göre, yaygın kullanılan temizlik süngerleri her ay trilyonlarca mikroplastik lif salıyor. Uzmanlar, bu görünmeyen kirliliğin doğaya ve gıda zincirine karışabileceğini belirtiyor.
Günlük temizlikte sıkça kullanılan melamin süngerlerin, beklenmedik bir çevre sorununun kaynağı olabileceği ortaya çıktı. Araştırmanın, ACS Environmental Science & Technology dergisinde yayımlandığı aktarıldı.
Bilim insanları, bu süngerlerin kullanıldıkça aşındığını ve çok küçük plastik parçacıklar yaydığını belirledi. Yapılan hesaplamalara göre, dünya genelinde her ay 1.5 trilyondan fazla mikroplastik lifin bu ürünlerden kaynaklanabileceği ifade edildi.

Süngerler nasıl mikroplastik yayıyor

Melamin süngerlerin, yapısı gereği yüzeyleri temizlerken çok ince bir zımpara gibi çalıştığı aktarıldı. Bu özellik sayesinde lekeleri kolayca çıkarabildiği ancak aynı süreçte kendi yapısının da parçalandığı belirtildi.
Kullanım sırasında kopan parçaların zamanla mikroplastik liflere dönüştüğü ve suyla birlikte kanalizasyon sistemine karıştığı ifade edildi. Bu liflerin daha sonra nehirlere, göllere ve denizlere ulaşabildiği aktarıldı.
Uzmanlara göre bu parçacıklar, balıklar ve diğer canlılar tarafından tüketilerek gıda zincirine kadar ilerleyebiliyor.

Görünmeyen kirlilik büyüyor

Araştırmada, süngerlerin yoğunluğunun önemli bir faktör olduğu belirtildi. Daha dayanıklı olanların daha az mikroplastik saldığı, düşük yoğunluklu ürünlerin ise daha hızlı parçalandığı ifade edildi.
Bilim insanları, tek bir süngerin bile kullanım sürecinde milyonlarca lif salabildiğini ortaya koydu. Bu durumun, fark edilmeden büyüyen bir çevre kirliliği oluşturduğu vurgulandı.
Uzmanlar, daha dayanıklı ürünlerin tercih edilmesi ve plastik içermeyen alternatiflerin kullanılmasıyla bu etkinin azaltılabileceğini belirtti.
SAĞLIK
Günlük adım sayısı hayat kurtarabilir: Yürüyüşle riskleri azaltmak mümkün
15:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала