Temizlik süngerleri gizli tehlike olabilir: Trilyonlarca mikroplastik yayılıyor

Temizlik süngerleri gizli tehlike olabilir: Trilyonlarca mikroplastik yayılıyor

Sputnik Türkiye

Mikroplastiklerle ilgili yapılan yeni bir araştırmaya göre, yaygın kullanılan temizlik süngerleri her ay trilyonlarca mikroplastik lif salıyor. Uzmanlar, bu... 19.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-19T15:20+0300

2026-04-19T15:20+0300

2026-04-19T15:20+0300

sağlik

sünger

gıda

plastik

temizlik

mikroplastik

Günlük temizlikte sıkça kullanılan melamin süngerlerin, beklenmedik bir çevre sorununun kaynağı olabileceği ortaya çıktı. Araştırmanın, ACS Environmental Science & Technology dergisinde yayımlandığı aktarıldı.Bilim insanları, bu süngerlerin kullanıldıkça aşındığını ve çok küçük plastik parçacıklar yaydığını belirledi. Yapılan hesaplamalara göre, dünya genelinde her ay 1.5 trilyondan fazla mikroplastik lifin bu ürünlerden kaynaklanabileceği ifade edildi.Süngerler nasıl mikroplastik yayıyorMelamin süngerlerin, yapısı gereği yüzeyleri temizlerken çok ince bir zımpara gibi çalıştığı aktarıldı. Bu özellik sayesinde lekeleri kolayca çıkarabildiği ancak aynı süreçte kendi yapısının da parçalandığı belirtildi.Kullanım sırasında kopan parçaların zamanla mikroplastik liflere dönüştüğü ve suyla birlikte kanalizasyon sistemine karıştığı ifade edildi. Bu liflerin daha sonra nehirlere, göllere ve denizlere ulaşabildiği aktarıldı.Uzmanlara göre bu parçacıklar, balıklar ve diğer canlılar tarafından tüketilerek gıda zincirine kadar ilerleyebiliyor.Görünmeyen kirlilik büyüyorAraştırmada, süngerlerin yoğunluğunun önemli bir faktör olduğu belirtildi. Daha dayanıklı olanların daha az mikroplastik saldığı, düşük yoğunluklu ürünlerin ise daha hızlı parçalandığı ifade edildi.Bilim insanları, tek bir süngerin bile kullanım sürecinde milyonlarca lif salabildiğini ortaya koydu. Bu durumun, fark edilmeden büyüyen bir çevre kirliliği oluşturduğu vurgulandı.Uzmanlar, daha dayanıklı ürünlerin tercih edilmesi ve plastik içermeyen alternatiflerin kullanılmasıyla bu etkinin azaltılabileceğini belirtti.

Sputnik Türkiye

sünger, gıda, plastik, temizlik, mikroplastik