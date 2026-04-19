TBMM’nin ev sahipliğindeki PAB Genel Kurulu bugün sona eriyor: Yeni Genel Sekreter seçildi

TBMM’nin ev sahipliğinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu bugün sona eriyor. Genel Kurul kapsamında yaklaşık 80 meclis başkanı ve 800... 19.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-19T15:03+0300

TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu, bugün gerçekleştirilecek kapanış oturumuyla sona erecek. Genel Kurul kapsamında yaklaşık 80 meclis başkanı ve 800 milletvekili ile çok sayıda katılımcı Türkiye’de ağırlandı."Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Güvence Altına Almak ve Adaleti Sağlamak" temasıyla yapılan 152’nci Genel Kurul'un başkanlığını, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yürüttü.Bugün saat 17.00'deki kapanış oturumuyla sona erecek programda, "İstanbul Deklarasyonu" Genel Kurul'un onayına sunulacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'un kapanış oturumunda konuşma yapacak. 'Orta Doğu'daki gelişmeler gündem başlıklarında önemli yer tuttu' 152. Genel Kurul kapsamında daimi komite toplantıları, forum oturumları ve birçok yan etkinlik düzenlendi. Genel Kurul’un gündeminde, Gazze'deki soykırım ve Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere birçok bölgesel ve küresel gelişme toplantı gündemlerinde yer aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul kapsamında, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Arap Parlamentosu başkanları ve bazı uluslararası kuruluşların başkanlarının da aralarında bulunduğu 34 ikili görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş'un, Körfez ülkelerinin meclis başkanlarıyla yaptığı görüşmelerde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş ve Orta Doğu’da İsrail’in saldırganlığı geniş bir şekilde ele alındı. PAB'ın yeni Genel Sekreteri Anda Filip oldu İstanbul’da düzenlenen toplantıda, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong’un görev süresinin sona ermesiyle birlikte dört aday arasında seçim gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Anda Filip, mutlak çoğunluğu elde ederek PAB’ın yeni Genel Sekreteri oldu. Filip’in 4 yıllık görev süresi Temmuz 2026’da başlayacak. Seçim sonrası konuşan Filip, kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, parlamentoların ve halkların çıkarları doğrultusunda birlikte çalışma vurgusu yaptı. “Sizi dinlemek, anlamak ve birlikte hareket etmek için her zaman yanınızda olacağım. Bana duyduğunuz güveni boşa çıkarmamak adına elimden geleni yapacağım.” ifadelerini kullandı. Seçim süreci boyunca çok sayıda heyet temsilcisiyle hem yüz yüze hem de telefon aracılığıyla görüştüğünü belirten Filip, tüm görüş ve önerileri dikkatle dinlediğini dile getirdi. Anda Filip, 229 oy alarak Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Sekreteri seçildi. Bu sonuçla birlikte Filip, bu göreve getirilen ilk kadın olarak tarihe geçti.

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

