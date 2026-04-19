Rusya'nın kamu borcu, G20 ülkeleri arasında en düşük seviyede çıktı

Rusya'nın kamu borcu, G20 ülkeleri arasında en düşük seviyede çıktı

19.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-19T11:10+0300

2026-04-19T11:10+0300

2026-04-19T11:23+0300

kamu borcu

Sputnik’in araştırdığı Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Rusya'nın 2025 yılsonu itibarıyla kamu borcu G20 ülkeleri arasında en düşük seviyede çıktı.IMF'ye göre, Rusya'nın toplam borcu 2025 yılında GSYİH'nin yüzde 18'ine denk geldi. Bunun yaklaşık yüzde 16.5'i federal hükümete, geri kalanı ise bölgesel yönetimlere ait.Diğer G20 ülkeleri arasında Türkiye, GSYİH'sinin yüzde 23.5'ine denk gelen kamu borcu ile ikinci sırada yer alırken, Suudi Arabistan yüzde 31.7 ile üçüncü sıraya yerleşti. Endonezya'nın kamu borcunun toplam ekonomisinin yüzde 41'ini, Avustralya'nınki ise yüzde 51'ini oluşturduğu anlaşıldı.Bir ülkenin devlet borcunun, GSYİH'nin yüzde 60'ının altında olması güvenli kabul ediliyor. G20'de bu eşiği bir parça aşanlar Meksika (yüzde 61.8) ve Almanya (yüzde 62.9). Geçen yıl ayrıca toplam devlet borcu ekonomilerinin yüzde 100'ünün altında kalanlar Güney Afrika, Arjantin, AB, Hindistan, Çin ve Brezilya idi.Japonya, iki ekonomisinin büyüklüğüne denk gelen toplam kamu borcuyla (yüzde 206.5) en yüksek sırada yer alırken, onu İtalya (yüzde 137.1) ve ABD (yüzde 123.9) izledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/imfden-abdye-kamu-borcu-uyarisi-tum-dunya-icin-tehlikeli-1103819000.html

rusya

suudi arabistan

endonezya

avustralya

japonya

i̇talya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kamu borcu, kamu borcu, imf, türkiye, suudi arabistan, araştırma, endonezya, avustralya, japonya, i̇talya, abd