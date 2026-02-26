https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/imfden-abdye-kamu-borcu-uyarisi-tum-dunya-icin-tehlikeli-1103819000.html

IMF'den ABD'ye kamu borcu uyarısı: ‘Tüm dünya için tehlikeli’

IMF'den ABD'ye kamu borcu uyarısı: ‘Tüm dünya için tehlikeli’

Sputnik Türkiye

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD’nin kamu borcunun 2031'e kadar gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 140’ına ulaşacağını belirtti. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T10:18+0300

2026-02-26T10:18+0300

2026-02-26T10:19+0300

ekonomi̇

abd

imf

kamu borcu

i̇stikrar

risk

abd hazine bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089344811_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_17883a1c9db49295aea24785297f9071.jpg

IMF, paylaştığı ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, ABD’nin kamu borcundaki artışın küresel ekonomi için tehdit oluşturduğunu bildirdi.IMF'den yapılan açıklamada, “Bütçe açığının GSYH'nin yüzde 7-8'i aralığında bekleniyor. Bu da kamu borcunun 2031'e kadar GSYH'nin yüzde 140’ına ulaşmasına yol açacak” ifadesine yer verildi.Açıklamada, kamu borcunun bu seviyeye ulaşmasının ABD ve küresel ekonomi için "büyüyen bir istikrar riski" oluşturduğuna dikkat çekildi.Sorunun çözümü için net ve önden yüklemeli bir mali konsolidasyon planına ihtiyaç olduğu vurgulandı.ABD Hazine Bakanlığı'nın 24 Şubat tarihli verilerine göre, ABD'nin kamu borcu 37 trilyon 787 milyar dolara ulaştı. Bir rakam bir yıl önce 36 trilyon 219 milyar dolar düzeyindeydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/rusya-kuba-sularindaki-olay-abdnin-provokasyonu-1103817823.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, imf, kamu borcu, i̇stikrar, risk, abd hazine bakanlığı