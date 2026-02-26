Türkiye
IMF'den ABD'ye kamu borcu uyarısı: ‘Tüm dünya için tehlikeli’
IMF'den ABD'ye kamu borcu uyarısı: ‘Tüm dünya için tehlikeli’
Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin kamu borcunun 2031'e kadar gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 140'ına ulaşacağını belirtti.
IMF, paylaştığı ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin kamu borcundaki artışın küresel ekonomi için tehdit oluşturduğunu bildirdi.IMF'den yapılan açıklamada, "Bütçe açığının GSYH'nin yüzde 7-8'i aralığında bekleniyor. Bu da kamu borcunun 2031'e kadar GSYH'nin yüzde 140'ına ulaşmasına yol açacak" ifadesine yer verildi.Açıklamada, kamu borcunun bu seviyeye ulaşmasının ABD ve küresel ekonomi için "büyüyen bir istikrar riski" oluşturduğuna dikkat çekildi.Sorunun çözümü için net ve önden yüklemeli bir mali konsolidasyon planına ihtiyaç olduğu vurgulandı.ABD Hazine Bakanlığı'nın 24 Şubat tarihli verilerine göre, ABD'nin kamu borcu 37 trilyon 787 milyar dolara ulaştı. Bir rakam bir yıl önce 36 trilyon 219 milyar dolar düzeyindeydi.
10:18 26.02.2026 (güncellendi: 10:19 26.02.2026)
Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD’nin kamu borcunun 2031'e kadar gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 140’ına ulaşacağını belirtti.
IMF, paylaştığı ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, ABD’nin kamu borcundaki artışın küresel ekonomi için tehdit oluşturduğunu bildirdi.
IMF'den yapılan açıklamada, “Bütçe açığının GSYH'nin yüzde 7-8'i aralığında bekleniyor. Bu da kamu borcunun 2031'e kadar GSYH'nin yüzde 140’ına ulaşmasına yol açacak” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, kamu borcunun bu seviyeye ulaşmasının ABD ve küresel ekonomi için "büyüyen bir istikrar riski" oluşturduğuna dikkat çekildi.
Sorunun çözümü için net ve önden yüklemeli bir mali konsolidasyon planına ihtiyaç olduğu vurgulandı.
ABD Hazine Bakanlığı'nın 24 Şubat tarihli verilerine göre, ABD'nin kamu borcu 37 trilyon 787 milyar dolara ulaştı. Bir rakam bir yıl önce 36 trilyon 219 milyar dolar düzeyindeydi.
