Pezeşkiyan: Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın genişletilmesini istemediklerini ve çatışmaların sürmesinin hiçbir tarafın yararına olmadığını söyledi. 19.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-19T16:17+0300

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığına yaptığı ziyaret ve inceleme sırasında açıklamalarda bulundu.Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişletilmesini istememektedir. Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil. Sorunların çözümü gerilimi artırmakta değil, akılcılık, diyalog ve daha fazla yıkımdan kaçınmaktadır" dedi.‘Bazı güçler kaynakları sömürmeye çalışıyor’Bölge ülkeleriyle yakınlaşmanın gerekliliğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, "Bazı güçler, bölge ülkelerini anlaşmazlık ve çatışmalara sürükleyerek kaynaklarını sömürmeye çalışıyor. Bölge ülkeleri bu yaklaşımlara birlik ve dayanışmayla karşı koymalı ve işbirliği ve uyum yolunu güçlendirmelidir" ifadelerini kullandı.Pezeşkiyan, bugün, Spor ve Gençlik Bakanlığında gerçekleştirdiği ziyarette, savaş peşinde olmadıklarını, ülkesinin haklarını talep ettiklerini ve savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye çalıştıklarını söylemişti.İran ordusu: Son nefese kadar hazırızİran Kara Kuvvetleri Komutanı Amir Hatami de IRNA haber ajansına göre birliklerin “son nefese kadar düşmanla karşı karşıya gelmeye hazır” olduğunu söyledi.Hatemi, ordunun ülkenin “bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve kara, hava ve denizdeki güvenliğini” savunmayı sürdüreceğini kaydetti.Trump, ‘durum odası’ toplantısı yaptıABD Başkanı Donald Trump, iki ABD’li yetkilinin Amerikan basınına aktardığına göre Washington DC saatiyle cumartesi sabahı Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda Hürmüz Boğazı çevresinde yeniden tırmanan kriz ve İran ile yürütülen müzakereleri ele almak üzere bir toplantı düzenledi.İran’ın cumartesi günü boğazı yeniden kapattığını duyurması ve su yolundaki birkaç gemiye yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirmesi, Trump’ın savaşın sona ermesine yönelik bir anlaşmanın “bir ya da iki gün içinde” sağlanabileceğini söylemesinden hemen sonra yaşandı.‘İlerleme sağlanmazsa yeniden başlayabilir’Üst düzey bir ABD’li yetkili, yakında bir ilerleme sağlanamazsa savaşın önümüzdeki günlerde yeniden başlayabileceğini söyledi.Bir ABD’li yetkiliye göre, Durum Odası toplantısına İran’la yapılacak bir sonraki müzakere turuna katılması beklenen Başkan Yardımcısı Vance’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent katıldı.Beyaz Saray bu haber hakkında yorum yapmayı reddetti.Pakistan’da güvenlik önlemleri arttıPakistanlı kaynaklar, müzakerelerin muhtemelen gelecek hafta yapılacağını söylüyor.Pakistanlı iki güvenlik kaynağı, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin büyük olasılıkla cuma gününden önce gerçekleşeceğini belirtti.İsimlerinin açıklanmaması şartıyla Katar merkezli Al Jazeera’ya konuşan kaynaklar, bu sonuca birkaç faktöre dayanarak ulaştıklarını söyledi.Ayrıca, “havaalanından İslamabad’daki Red Zone’a giden yolların geçici olarak kapatıldığı ve bunun güvenlik önlemlerinin artırıldığını gösterdiği” ifade edildi.Son olarak kaynaklar, “İslamabad’daki Serena Hotel ve Islamabad Marriott Hotel otellerinin misafirlerden boşaltıldığını ve cuma gününe kadar yeni rezervasyon kabul edilmediğini” söyledi.Serena Hotel, 11 Nisan’da ABD ile İran arasındaki ilk müzakere turuna ev sahipliği yapmıştı.

