Merkez Bankası anketi: Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
Merkez Bankası anketi: Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,11 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38'e... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu?
Ankette mart ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,18 olurken, nisan ayı beklentisi yüzde 2,11, mart ayı ise yüzde 1,50 oldu.
Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
Yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,11 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,10'dan 22,17'ye çıktı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,11'den yüzde 17,30'a yükseldi.
Yıl sonu enflasyon tahmini ne?
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,09'dan 50,97 TL'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,39'dan 52,70'e yükseldi.
Faiz beklentileri ne yönde?
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,95 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 oldu. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37 olarak gerçekleşti.
Büyüme beklentileri güncellendi
Ankette GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.