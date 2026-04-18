UKMTO: Umman açıklarında tankere silahlı saldırı bildirildi
UKMTO, Umman’ın kuzeydoğusunda bir tankerin İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki bot tarafından ateşe tutulduğunu ileri sürdü. 18.04.2026, Sputnik Türkiye
14:08 18.04.2026
UKMTO, Umman’ın kuzeydoğusunda bir tankerin İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki bot tarafından ateşe tutulduğunu ileri sürdü.
İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Umman açıklarında bir tankerle ilgili silahlı saldırı ihbarı aldığını açıkladı.
UKMTO’nun yaptığı bilgilendirmeye göre, Umman’ın 20 deniz mili kuzeydoğusunda seyreden bir tanker, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki bot tarafından ateş altına alındı.
Açıklamada, tanker kaptanının söz konusu iki botun herhangi bir telsiz uyarısı yapmadan ateş açtığını bildirdiği aktarıldı.
UKMTO, olay sonrası geminin ve mürettebatın güvenli olduğunun rapor edildiğini duyurdu. Olayın ardından bölgedeki deniz trafiğine ilişkin güvenlik uyarısı yapıldığı belirtildi.
