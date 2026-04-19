Lavrov: Tarihi gerçekleri kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sovyet halkına yönelik soykırım kurbanlarını anma günü dolayısıyla yayınladığı video mesajda, Rusya'nın tarihi gerçekleri... 19.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-19T01:01+0300
Lavrov, Moskova'nın tarihi gerçekleri kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirterek, Nazi suçlularını aklama ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değiştirme girişimlerine karşı duracaklarını vurguladı. Lavrov, BM'de Rusya'nın girişimlerine geniş destek olduğunu ifade etti.
00:58 19.04.2026 (güncellendi: 01:01 19.04.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sovyet halkına yönelik soykırım kurbanlarını anma günü dolayısıyla yayınladığı video mesajda, Rusya'nın tarihi gerçekleri kararlılıkla savunmaya devam edeceğini belirtti.
Tarihi gerçekleri kararlılıkla savunmaya, Nazi suçlularını ve onların işbirlikçilerini aklama girişimlerine ve İkinci Dünya Savaşı'nın uluslararası alanda tanınan sonuçlarını yeniden gözden geçirme çabalarına karşı koymaya devam edeceğiz.
Devletlerin çoğu bizimle dayanışma içinde. Rusya'nın tematik girişimlerine, özellikle de her yıl Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin Rus karar tasarılarının kabul edildiği Birleşmiş Milletler platformunda geniş bir destek olduğu açık.