İstanbul ve Ankaralılar dikkat: Bugün bu yollar kapalı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, "Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara'da da "Bilkent Yol Koşusu" nedeniyle bazı yollar... 19.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-19T09:30+0300

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü maraton nedeniyle birçok yol kapalı.Bu kapsamda, Sahil Kennedy Caddesi güney yolu Samatya ile Yenikapı mevkileri arası ve Sahil Kennedy Caddesi kuzey yol Namık Kemal varyantı kapalı.Saat 04.00 itibarıyla da Kadir Has, Ayvansaray, Mürselpaşa, Abdülezelpaşa, Ragıp Gümüşpala, Ankara, Sahil Kennedy Samatya varyantı ile Sirkeci ışıklar arası, Namık Kemal, Reşadiye caddeleri ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü trafiğe kapalı.Avrasya Tüneli acil çıkışları, tünelin Aksaray ayrımları, Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti ile Karaköy Meydan Galata Köprüsü ve Tersane Caddesi Galata Köprüsü istikameti de trafiğe kapalı.Ankara'da hangi yollar kapalı?Ankara'da düzenlenecek "Bilkent Yol Koşusu" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.30'dan itibaren ihtiyaç olması halinde bazı güzergahlarda trafik akışı geçici olarak durdurulacak.Bu kapsamda, Bilkent Bulvarı, Bilkent Bulvarı Kavşağı ile İhsan Doğramacı Bulvarı'nda Bilkent istikametine gidişte sağ iki şerit kapatılacak.İhsan Doğramacı Bulvarı Kavşağı ile 1597. Cadde üzeri Doğramacızade Ali Paşa Camisi ile RTÜK binası önüne kadar olan bölüm ise çift yönlü trafiğe kapatılacak.Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi, Bilkent Bulvarı 2 Kavşağı ile Bilkent Bulvarı Kavşağı arasındaki şehir merkezi istikameti de araç trafiğine kapalı olacak.Ayrıca 1597. Cadde ve buraya açılan tüm cadde ve sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/olimpiyatlarda-yarisacak-milli-surat-patenci-furkan-akar-annem-ascim-babam-soforum-oldu-aile-olarak-1103455024.html

