Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yenen Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu
Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yenen Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler böylelikle 3. kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.
2026-04-19T23:51+0300
2026-04-19T23:51+0300
2026-04-19T23:51+0300
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı.İspanya'nın Zaragoza kendinde düzenlenen 6'lı final organizasyonuna yarı finalden katılmaya hak kazanan Fenerbahçe Opet, bu turda İspanya'nın Spar Girona takımını 76-59 yenerek adını finale yazdırdı ve Galatasaray Çağdaş Faktoring ile eşleşti.Türk finalinde Galatasaray'ı da 68-55'lik skorla geçen sarı-lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa'nın kulüpler düzeyinde bir numaralı organizasyonunda zirveye çıktı.Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.Son olarak Avrupa Ligi kupasını da müzesine götüren sarı-lacivertliler, bu sezon 4. kez kupa sevinci yaşamış oldu.Fenerbahçe Opet, 7 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu.Sarı-lacivertli ekip, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüslemişti.2025-2026 sezonunda oynanan Türk finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup eden sarı-lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.Türk kadın basketbolunun Avrupa'da 10. kupasıTürk kadın basketbolu, Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi şampiyonluğu ile kulüpler düzeyinde Avrupa'da 10. kupasını kaldırdı.Avrupa'da Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin ise birer kez kupaya ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/sultanlar-liginde-sampiyon-vakifbank-1105137354.html
fenerbahçe opet, fiba kadınlar avrupa ligi, galatasaray
Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yenen Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler böylelikle 3. kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı.
İspanya'nın Zaragoza kendinde düzenlenen 6'lı final organizasyonuna yarı finalden katılmaya hak kazanan Fenerbahçe Opet, bu turda İspanya'nın Spar Girona takımını 76-59 yenerek adını finale yazdırdı ve Galatasaray Çağdaş Faktoring ile eşleşti.
Türk finalinde Galatasaray'ı da 68-55'lik skorla geçen sarı-lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa'nın kulüpler düzeyinde bir numaralı organizasyonunda zirveye çıktı.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.
Son olarak Avrupa Ligi kupasını da müzesine götüren sarı-lacivertliler, bu sezon 4. kez kupa sevinci yaşamış oldu.
Fenerbahçe Opet, 7 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. kez şampiyon oldu.
Sarı-lacivertli ekip, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüslemişti.
2025-2026 sezonunda oynanan Türk finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup eden sarı-lacivertliler, böylece tarihinde 3. kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Türk kadın basketbolunun Avrupa'da 10. kupası
Türk kadın basketbolu, Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi şampiyonluğu ile kulüpler düzeyinde Avrupa'da 10. kupasını kaldırdı.
Avrupa'da Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin ise birer kez kupaya ulaştı.