https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/sultanlar-liginde-sampiyon-vakifbank-1105137354.html

Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

Play-off finali beşinci maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti. 19.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-19T21:27+0300

spor

vakıfbank

sultanlar ligi

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/13/1105137197_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c2f432f205bb2df036dfb501cb789538.jpg

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off finali beşinci ve son maçında Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 üstünlük kuran VakıfBank şampiyon oldu.VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-1 kazanan VakıfBank üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.Son şampiyonluğunu 2024'te kazanan Fenerbahçe ise art arda ikinci defa ikincilikle yetindi.15. şampiyonluğunu kazandıVakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kupayı müzesine götürdü.Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan 42 sezonun şampiyonları şöyle:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

