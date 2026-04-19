Galatasaray Ankara'da kazandı ve zirvede fark 4'e yükseldi, hangi maçlar kaldı?
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek zirvede farkı yeniden 4'e yükseltti. 19.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-19T09:49+0300
2026-04-19T09:55+0300
09:49 19.04.2026 (güncellendi: 09:55 19.04.2026)
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 19.04.2026
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek zirvede farkı yeniden 4'e yükseltti.
Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ederken, zirve yarışında da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe istediğini alamadı

Geçtiğimiz hafta Kayseri'de kazanarak puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u konuk etmişti. Sarı-lacivertliler, 90+8'de yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 1 puana razı oldu.

Galatasaray hatasız

Galatasaray ise evindeki Kocaelispor beraberliğinin ardından çıktığı Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik zaferle ayrıldı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı 4'e yükseltti.

Trabzonspor Başakşehir'i konuk edecek

Trabzonspor ise henüz 30. hafta maçını oynamadı. Bordo-mavililer, pazar günü Başakşehir'i ağırlayacak.

Puan durumu ne?

1 - Galatasaray: 71 puan
2 - Fenerbahçe: 67 puan
3 - Trabzonspor: 64 puan (1 maçı eksik)

Galatasaray'ın hangi maçları kaldı?

Fenerbahçe
Samsunspor (D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)

Fenerbahçe'nin kalan maçları

Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor

Trabzonspor'un kalan maçları

Başakşehir
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği
