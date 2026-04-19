Galatasaray Ankara'da kazandı ve zirvede fark 4'e yükseldi, hangi maçlar kaldı?

Galatasaray Ankara'da kazandı ve zirvede fark 4'e yükseldi, hangi maçlar kaldı?

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek zirvede farkı yeniden 4'e yükseltti. 19.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-19T09:49+0300

2026-04-19T09:49+0300

2026-04-19T09:55+0300

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ederken, zirve yarışında da önemli gelişmeler yaşanıyor.Fenerbahçe istediğini alamadıGeçtiğimiz hafta Kayseri'de kazanarak puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u konuk etmişti. Sarı-lacivertliler, 90+8'de yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 1 puana razı oldu.Galatasaray hatasızGalatasaray ise evindeki Kocaelispor beraberliğinin ardından çıktığı Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik zaferle ayrıldı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı 4'e yükseltti.Trabzonspor Başakşehir'i konuk edecekTrabzonspor ise henüz 30. hafta maçını oynamadı. Bordo-mavililer, pazar günü Başakşehir'i ağırlayacak.Puan durumu ne?1 - Galatasaray: 71 puan2 - Fenerbahçe: 67 puan3 - Trabzonspor: 64 puan (1 maçı eksik)Galatasaray'ın hangi maçları kaldı?FenerbahçeSamsunspor (D)AntalyasporKasımpaşa (D)Fenerbahçe'nin kalan maçlarıGalatasaray (D)BaşakşehirKonyaspor (D)EyüpsporTrabzonspor'un kalan maçlarıBaşakşehirKonyaspor (D)GöztepeBeşiktaş (D)Gençlerbirliği

kayseri

başakşehir

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, rizespor, kocaelispor, kayseri, başakşehir, antalya, mauro icardi