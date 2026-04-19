Galatasaray Ankara'da kazandı ve zirvede fark 4'e yükseldi, hangi maçlar kaldı?
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek zirvede farkı yeniden 4'e yükseltti.
2026-04-19T09:55+0300
09:49 19.04.2026 (güncellendi: 09:55 19.04.2026)
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek zirvede farkı yeniden 4'e yükseltti.
Süper Lig'de 30. hafta heyecanı devam ederken, zirve yarışında da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe istediğini alamadı
Geçtiğimiz hafta Kayseri'de kazanarak puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u konuk etmişti. Sarı-lacivertliler, 90+8'de yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve 1 puana razı oldu.
Galatasaray ise evindeki Kocaelispor beraberliğinin ardından çıktığı Gençlerbirliği deplasmanından 2-1'lik zaferle ayrıldı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile farkı 4'e yükseltti.
Trabzonspor Başakşehir'i konuk edecek
Trabzonspor ise henüz 30. hafta maçını oynamadı. Bordo-mavililer, pazar günü Başakşehir'i ağırlayacak.
3 - Trabzonspor: 64 puan (1 maçı eksik)
Galatasaray'ın hangi maçları kaldı?
Fenerbahçe'nin kalan maçları
Trabzonspor'un kalan maçları