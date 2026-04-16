Galatasaray'dan Victor Osimhen için resmi açıklama: Okan Buruk duyurdu
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in Gençlerbirliği maçında sahada olup olmayacağı merak ediliyordu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
14:32 16.04.2026 (güncellendi: 14:57 16.04.2026)
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in Gençlerbirliği maçında sahada olup olmayacağı merak ediliyordu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'tan Nijeryalı golcüyle ilgili açıklama geldi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, taraftara açık antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Buruk, kolu kırıldıktan sonra ameliyat olan ve antrenmanlara yeni yeni başlayan Victor Osimhen'in son durumuna ilişkin bilgi verdi.Okan Buruk'un Victor Osimhen'le ilgili açıklamaları şöyle:

Osimhen'in son durumu ne?

"Osimhen antrenmanını rahat bir şekilde yaptı bir sorun yaşamadı. Osimhen buradaki lokomotiflerden birisi. Bütün oyuncularıma güveniyorum. Osimhen'in idmanlara katılması pozitif bir şey. Enerjimizi arttırıyor. Bugün ve yarın bakıp Ankara'ya götürüp, götürmeyeceğimize karar vereceğiz. Victor Osimhen'in bu üçüncü sakatlığı. Bazı oyuncular takımlar için çok önemlidir. Real Madrid için Mbappé neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse, Osimhen de Galatasaray için öyle önemli bir oyuncudur. Bu anlamda Osimhen çok önemlidir. Yani buralarda oynamak istiyorsanız zaten çok güçlü oyuncularla, çok güçlü profillerle oynamanız gerekiyor. O yüzden sakatlıklar, mental yorgunluklar olabilir ama biz aynı şekilde açız, aynı şekilde istekliyiz ve şampiyon olmayı çok istiyoruz. Oyuncular benden çok istiyor."
