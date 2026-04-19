Dışişleri Bakanı Fidan: İki tarafın da görüşmelere devam etme iradesi var, ateşkesin uzayacağını düşünüyorum
13:30 19.04.2026 (güncellendi: 14:06 19.04.2026)
Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında yaptığı açıklamalarda, forum boyunca bölgede barışın tesisini ele aldıklarını kaydederek, "Hürmüz Boğazı ile ilgili şu anda zihinlerde karışık bir durum var." ifadelerini kullandı. İki haftalık ve üç gün süresi kalan ateşkesin uzayacağını düşündüğünü aktardı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026'nın kapanışında açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı ve 50 bakanın ağırlandığını bildirdi.
Hakan Fidan, İran-ABD ateşkesiyle ilgili "Her iki taraf da görüşmelere devam ediyor, devam etme iradeleri var. Bütün dünya ateşkesten dolayı açıkçası bir rahatlık içinde" ifadelerini kullanırken ekledi:
"Bu devam etmeli, ben tarafların da bunun bilincinde olduğunu görüyorum. Bölgedeki bütün aktörler, savaşın tekrar başlamaması için endişelerini sürekli iletiyorlar. Biz de bu konuda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. ’İki haftada bu müzakerelerin hepsini tamamlamak zor. Bir uzatmaya ihtiyaç olacak. O uzatmanın geleceğini düşünüyorum."
Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Forum kapsamında sayın Cumhurbaşkanımız üst düzey temaslarda bulundu.
Bölgemizde barışın tesisi ve seyrüsefer serbestliği için konuştuk.
Bölgemizde kalıcı barışın sağlanmasını ele aldık.
Ayrıca Balkan Barış Platformu’nun 3. toplantısını da burada forum marjında gerçekleştirdik.
Geniş bir coğrafyadan gelen temsilciler bir kez daha fikirlerini diplomasinin merkezine koyma fırsatı buldular.
Antalya Diplomasi Forumu bir diyalog ve çözüm merkezine dönüşmüştür.
Türkiye olarak dış politikamızı dar çerçevelere hapsolmadan, diplomasiyi barışın anahtarı olarak gören bir anlayışla şekillendirmeye devam edeceğiz.
Kritik başlıklarda, güven inşa etmeye, tarafları birbirine yaklaştırmaya ve gerektiğinde ara buluculuk yapmaya aynı azimle devam edeceğiz.
Bölgenin ülkeleri bir araya gelip bölgenin sorunlarına sahip çıkmak zorundalar. Bu bizim için yaşamsal bir gereklilik. Bunun için yeterli kapasitenin ve olgunluğun olduğuna biz Türkiye olarak inanıyoruz.
'Hürmüz Boğazı ile ilgili şu an karışık bir durum var'
Hürmüz Boğazı ile ilgili şu anda zihinlerde karışık bir durum var. Zaman zaman tarafların açıldığı, zaman zaman kısmi bloke etmelerin olduğu yönünde beyanlar var. Bu konuda gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.
‘Körfezdeki kaynakların Suriye ve Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara çıkması önemli’
Sayın Şara’nın bu forumda da yaptığı görüşmelerde defaatle söylediği şey, Suriye, savaşta dikkat ederseniz istikrar ve sükunet içerisinde kalan ender ülkelerden biri oldu.
Hiçbir çatışmanın hedefi olmadı, biz hem Suriye’nin hem bölgenin
Sayın Şara’nın şu anda yönetimde olan uygulamaların bölge güvenliği açısından da önemli.
Yeniden ortaya çıktı ki Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla beraber, uzun yıllardır ertelenen bazı bağlantısallık projelerini gündeme getirdi. Körfezdeki enerji kaynaklarının Suriye üzerinden Türkiye üzerinden tekrar uluslararası piyasalara çıkması, bölge dışı ülkelerden bölgeye gelen kargonun sadece deniz üzerinden değil kara taşımacılığı üzerinden gidebiliyor olması da önemli. Ulaştırma bakanlarımız ile yoğun şekilde çalışıyoruz.
'Biz İsrail gibi değiliz'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs ittifaklarıyla ilgili sorulara cevaben ekledi:
Biz, İsrail gibi değiliz. Onlar, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile askeri ittifak kurdular ama biz bölgemizdeki ateşkesi nasıl söndürürüz buna bakıyoruz.
Bu askeri ittifaka endişeyle bakan ülkeler de var.
İsrail bu fırsattan istifade ile bir oldu bitti yapmaya çalışıyor. Buna müsaade yapılmaması gerekiyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız.
Antalya Diplomasi Forumunu'nun kapanış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ekledi:
'Rusya-Ukrayna müzakerelerini de takip ediyoruz'
İran-Amerika arasındaki müzakerelerini takip ettiğimiz gibi Rusya-Ukrayna müzakerelerini de takip ediyoruz orada da biliyorsunuz rol alıyoruz