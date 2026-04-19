https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/dereyi-traktorle-gecmek-isterken-faciadan-donuldu-10-isci-vincle-kurtarildi-1105123976.html
Dereyi traktörle geçmek isterken faciadan dönüldü: 10 işçi vinçle kurtarıldı
Dereyi traktörle geçmek isterken faciadan dönüldü: 10 işçi vinçle kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dereden geçirilmeye çalışılan traktör devrilince suya düşen 10 işçi kurtarıldı. 19.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-19T11:21+0300
2026-04-19T11:21+0300
2026-04-19T11:21+0300
türki̇ye
türkiye
traktör
traktör
bursa
i̇tfaiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/13/1105124360_0:656:1080:1264_1920x0_80_0_0_3530752456763daed2d441c95fc219ba.jpg
Kocasu Deresi'nden traktörle geçmeye çalışan 10 işçi, aracın akıntıya kapılıp devrilmesi üzerine suda mahsur kaldı.Bursa'da traktörle dere geçmeye çalıştılarİhbar üzerine bölgeye, AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye giden ekipler, vinç yardımıyla işçileri dereden çıkarıp güvenli alana taşıdı.İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/13/1105124360_0:555:1080:1365_1920x0_80_0_0_7a04278e263af536dfbfa4ea6a00dc8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, traktör, traktör, bursa, i̇tfaiye
türkiye, traktör, traktör, bursa, i̇tfaiye
Dereyi traktörle geçmek isterken faciadan dönüldü: 10 işçi vinçle kurtarıldı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dereden geçirilmeye çalışılan traktör devrilince suya düşen 10 işçi kurtarıldı.
Kocasu Deresi'nden traktörle geçmeye çalışan 10 işçi, aracın akıntıya kapılıp devrilmesi üzerine suda mahsur kaldı.
Bursa'da traktörle dere geçmeye çalıştılar
İhbar üzerine bölgeye, AFAD, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden ekipler, vinç yardımıyla işçileri dereden çıkarıp güvenli alana taşıdı.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.