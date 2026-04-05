Adana'da sağanak ve dolu: Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adana'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan su birikintisi içindek araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Dolu... 05.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-05T21:45+0300

Adana'da Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Selçuk Özcan yönetimindeki bir pikap sokakta biriken yağmur suyunun ortasında mahsur kaldı. Özcan ve yanında yolcu konumundaki kişi suyun ortasında arızalanan aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi.İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri aracın tavanındaki iki kişiyi botla kurtardı.Sürücü Özcan, ana yolda trafik sıkışık olduğu için ara yola girerek yoluna devam etmek istediğini bu sırada sokakta biriken suyun ortasında aracın arızalandığını anlattı.Aracın çalıştığı firmaya ait olduğunu ifade eden Özcan yaşananlarda ASKİ'nin hatalı olbileceğini belirterek "Patronlarıma ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi.Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde ise yağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı devrildi.Aynı bölgede birçok sokağın birleştiği eğimli yolda yaklaşık yarım metrenin üzerinde dolu birikintisi oluştu.Burada bir minibüs de yağmur suyuyla sürüklenerek zarar gördü. Aracın sürücüsü Ahmet Çiçek, aracını temizlemek için yol kenarına park ettiği sırada sağanak ve dolu yağışının başladığını ve bu sırada aracının sürüklendiğini söyledi.Belediye ve itfaiye ekipleri biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260405/istanbula-uc-gunluk-bahar-havasi-carsambaya-kadar-sicaklik-artiyor-sonra-ani-dususe-dikkat-1104774411.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

