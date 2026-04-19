https://anlatilaninotesi.com.tr/20260419/anket-trump-ikinci-baskanlik-doneminin-en-dusuk-onay-oranina-geriledi-1105135608.html

Anket: Trump ikinci başkanlık döneminin en düşük onay oranına geriledi

ABD’de yeni bir kamuoyu yoklaması, Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemindeki en düşük onay oranına gerilediğini ortaya koydu. Ekonomiye ilişkin kaygılar ve... 19.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-19T19:01+0300

dünya

abd

i̇ran

donald trump

nbc news

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/17/1104445534_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_a34e575be88959336c96f1de1a46f51c.jpg

Amerika merkezli NBC News haber kanalı ve SurveyMonkey anket şirketi işbirliğiyle yapılan ankete göre, Trump’ın görev performansını onaylayanların oranı yüzde 37’de kalırken, yüzde 63’lük bir kesim memnun olmadığını belirtti. Katılımcıların yarısı ise “kesinlikle onaylamıyorum” görüşünü dile getirdi.Ankette, Amerikalıların yaklaşık üçte ikisinin hem enflasyonla mücadele hem de İran’la yürütülen savaş politikasında yönetimi başarısız bulduğu görüldü. Ülkenin gidişatına ilişkin algı da olumsuz: Katılımcıların yalnızca üçte biri ABD’nin doğru yönde ilerlediğini düşünürken, üçte ikisi yanlış yolda olduğu görüşünde.Ekonomi en büyük sorunSeçmenlerin gündeminde ekonomi ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 29’u en önemli sorunun ekonomi olduğunu belirtirken, yüzde 24’ü ‘demokrasiye yönelik tehditler’, yüzde 12’si sağlık hizmetleri ve yüzde 10’u suç ve güvenliği öne çıkardı. Trump’ın enflasyonla mücadele performansını onaylayanların oranı yüzde 32’de kalırken, yüzde 68’lik kesim bu politikayı başarısız buldu. Ayrıca Amerikalıların yüzde 40’ı kişisel mali durumlarının geçen yıla göre kötüleştiğini ifade etti.Yakıt fiyatları da dikkat çeken bir başka sorun. Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi benzin fiyatlarının kendileri ve aileleri için sorun oluşturduğunu belirtti.İran politikası eleştiriliyorAnket, İran’la süren savaş konusunda da ciddi bir memnuniyetsizlik olduğunu ortaya koydu. Amerikalıların yaklaşık üçte ikisi Trump yönetiminin bu süreci yönetme biçimini onaylamazken, yalnızca üçte biri destek verdi.7 Nisan’da ilan edilen geçici ateşkesin ardından kamuoyunda kayda değer bir görüş değişikliği yaşanmadı. Katılımcıların yüzde 61’i ABD’nin İran’a yönelik ek askeri adım atmaması gerektiğini savundu. 30 yaş altı grupta bu oran yüzde 74’e kadar yükseldi.32 binden fazla kişiyle yapılan anket, ABD’de yaklaşan ara seçimler öncesinde seçmen eğilimlerinin ekonomi ve dış politika başlıklarında yoğunlaştığını gösteriyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

