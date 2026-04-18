‘Zelenskiy, Kuzey Akım sabotajına bizzat onay verdi’
Sputnik Türkiye
Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Boyan Pançevski'nin Almanya'da yayınlanan kitabına göre, Vladimir Zelenskiy, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj planından haberdar olmakla kalmadı, operasyona bizzat sözlü onay da verdi. 18.04.2026, Sputnik Türkiye
Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Boyan Pançevski'nin Almanya'da yayınlanan kitabına göre, Vladimir Zelenskiy, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj planından haberdar olmakla kalmadı, operasyona bizzat sözlü onay da verdi. Pançevski, iddiasını olayın katılımcıları, soruşturmacılar ve istihbarat yetkilileriyle yaptığı görüşmelere dayandırıyor.
Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Boyan Pançevski'nin kaleme aldığı ve Almanya'da yayımlanan yeni bir araştırma kitabı, Vladimir Zelenskiy'nin Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotaj planından haberdar olduğunu ve operasyona bizzat sözlü onay verdiğini iddia etti.
'Kuzey Akım Sabotajı: Avrupa'yı Sarsan Eylemin Gerçek Hikayesi' başlıklı kitapta yazar, sabotajın koşullarını ve sonuçlarını anlatıyor. Pançevski, kitabın olayın aktörleri, soruşturmacılar ve istihbarat servisi çalışanlarıyla yapılan çok sayıda görüşmeye dayandığını belirtiyor.
Kitapta yer alan iddiaya göre, dönemin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, operasyon planı şekillenmeye başlayınca, görüşmenin içeriğini bilen iki kişinin ifadesiyle "kendi kellesini kurtarmak için" durumu Zelenskiy'e bildirdi.
Yazar, Zalujnıy'nin Ukrayna içindeki operasyonların detaylarını her zaman Zelenskiy'e rapor etmediğini ancak bu "yurt dışı macerası" olarak nitelendirilen olayda büyük bir ihtiyatla davrandığını belirtiyor. Böylece hukuki sorumluluğu amiri konumundaki devlet başkanına devretmiş oldu.
Pançevski'ye göre durum, 2022 yazında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) hazırlanan sabotajdan haberdar olması ve Kiev'den planı iptal etmesini talep etmesiyle değişti. İddiaya göre Zelenskiy, Zalujnıy'ye operasyonu durdurma emri verdi ancak gazetecinin edindiği bilgilere göre Zalujnıy bu emri görmezden geldi.
Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamalarda Kuzey Akım sabotajıyla herhangi bir ilgisi olduğunu kesin bir dille reddetmişti.