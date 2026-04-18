Bakan Bayraktar: Saldırı durumunda TürkAkım'ın alternatifi yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, bir saldırı durumunda TürkAkım doğalgaz boru hattının alternatifi olmadığını belirtti. 18.04.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sputnik’e demecinde bir saldırı durumunda TürkAkım doğalgaz boru hattının alternatifi olmadığını belirtti.Bayraktar, "TürkAkım'a yapılacak bir saldırının sonuçları bir bakıma Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına benzer olacaktır. Böyle bir durumla Kuzey Akım'a yapılan saldırıdan sonra da karşılaşmıştık" diye konuştu.
